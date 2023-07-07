«Все прелести жизни в сельской местности». Без каких благ цивилизации трудно обойтись горожанину?

Бросить все – квартиру, работу и уехать в глушь. Жить ради себя любимого и перестать наконец-то гнаться за накоплением капитала и материальных благ. Философия дауншифтинга набирает все большую популярность по всему миру. О том, так ли хороша жизнь в деревне, как решиться на переезд и не прогадать, сменив привычную городскую суету на сельский ландшафт, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Мы знаем, что вы – тот человек, который не против поменять городскую комфортную жизнь на все прелести жизни в сельской местности. Откуда к вам в голову пришла такая идея, поделитесь. С чего планируете начинать?

Андрей Глебов, не прочь поменять городской комфорт на жизнь в деревне:

План небольшой уже есть. На самом деле, кардинальные перемены – я бы не хотел. Но если все те блага, которые есть у меня сейчас в городе, останутся со мной каким-то образом в деревне или той местности, куда я захочу переехать, то, вы знаете, это отличнейший вариант. Сергей Парчевский:

Что такого для вас важного? Тогда расскажите прямо сразу, что обязательно должно быть? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что Андрей не уникален в своем желании. Много, кто хочет жить на свежем воздухе, но с благами цивилизации, да?