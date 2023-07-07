«Все прелести жизни в сельской местности». Без каких благ цивилизации трудно обойтись горожанину?
Бросить все – квартиру, работу и уехать в глушь. Жить ради себя любимого и перестать наконец-то гнаться за накоплением капитала и материальных благ. Философия дауншифтинга набирает все большую популярность по всему миру. О том, так ли хороша жизнь в деревне, как решиться на переезд и не прогадать, сменив привычную городскую суету на сельский ландшафт, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Мы знаем, что вы – тот человек, который не против поменять городскую комфортную жизнь на все прелести жизни в сельской местности. Откуда к вам в голову пришла такая идея, поделитесь. С чего планируете начинать?
Андрей Глебов, не прочь поменять городской комфорт на жизнь в деревне:
План небольшой уже есть. На самом деле, кардинальные перемены – я бы не хотел. Но если все те блага, которые есть у меня сейчас в городе, останутся со мной каким-то образом в деревне или той местности, куда я захочу переехать, то, вы знаете, это отличнейший вариант.
Сергей Парчевский:
Что такого для вас важного? Тогда расскажите прямо сразу, что обязательно должно быть?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что Андрей не уникален в своем желании. Много, кто хочет жить на свежем воздухе, но с благами цивилизации, да?
Андрей Глебов:
Все верно. Но, вы знаете, конечно же, в первую очередь это минимальные блага, которые есть у нас в наших квартирах. Это теплая вода, которую не надо думать, как подогреть, как там разжечь печь. Просто открыл вентиль, и все уже сделано.
Сергей Парчевский:
Газ – и дом отапливается.
Андрей Глебов:
Газ, свет, теплая вода – то есть это минимальные эти блага, которые необходимы каждому человеку. Сейчас, между прочим, в большом количестве домов в сельской местности нет ни одного, ни второго, ни третьего.
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