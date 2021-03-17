Заводской район Минска отметил 83-летие. Названия лучших организаций занесли на Доску почёта

Новости Беларуси. Выполнение социально-экономических показателей – основная задача, которую предстоит решить Заводскому району, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старейшая административная единица Минска отмечает день рождения. Заводскому – 83!

В честь праздника в торжественной обстановке чествовали передовые предприятия, учреждения и организации. Названия лучших занесли на Доску почета.

К слову, Заводской район считается промышленным сердцем столицы. Здесь расположены такие гиганты, как МАЗ, МЗКТ, подшипниковый завод.

Промышленные гиганты заняли свое почетное место на Доске почета. Также отметили учреждения здравоохранения и образования.

Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:

Мы открываем историческую специальность, мы к этому долго шли. Всегда на любом этапе развития этого учреждения шел разговор об открытии летной специальности для того, чтобы готовить весь спектр специалистов для гражданской авиации.

Александр Сущевич, первый заместитель директора совместного белорусско-германского предприятия «МАЗ-МАН»:

Основные планы – выполнение социально-экономических показателей. Приложим максимум усилий для того, чтобы по итогу второго квартала доведенные показатели были выполнены. Это и экспорт услуг, и розничный товарооборот, и уровень средней заработной платы. Мы над этим работаем.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

У нас экспортоориентированное предприятие. Больше 80 % продукции уходит на экспорт. Объем производства составил больше 50 миллионов белорусских рублей, объем экспорта составил больше 20 миллионов долларов.

В Заводском районе живут более 250 тысяч человек, и около 60 тысяч людей занято в экономике. Из них 25 тысяч – в промышленности. В торжественной обстановке чествовали лучших передовиков. Им вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Кстати, на церемонии присутствовали и бывшие руководители района. Среди них и Александр Дорохович – ныне зампред Мингорисполкома, который, к слову, отмечает личный день рождения одновременно с Заводским районом.

Вячеслав Юхнович, руководитель администрации Заводского района (1988-2007):

Самое главное – работают заводы. Критикуют – наверное, есть за что критиковать. Но тем не менее мне очень приятно, я начинал с «Автозавода». Сейчас я подъезжаю к «Автозаводу», смотрю: люди утром торопятся, назад тоже торопятся домой с работы. Это многотысячный коллектив.