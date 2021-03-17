«Я испекла рыбный». Участники конкурса «День пирога» поделились кулинарными рецептами

Новости Беларуси. Сладкий конкурс «День пирога» проходит в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сладкий конкурс «День пирога» проходит в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В необычном состязании принимают участие ветераны всех районов. Каждая команда представила на суд жюри кулинарные шедевры из теста: пироги, торты, рулеты, кексы, пончики, печенье и блины.
Так, своими рецептами поделились и пенсионеры Ленинского района. Они приготовили около 40 сладких блюд к 70-летию района.
Жюри оценивало не только кулинарное мастерство участников, но и оригинальное представление фирменной выпечки. Итоги городского конкурса подведут 30 марта.
К слову, кулинарное состязание не обошлось без народных песен, частушек и плясок.
Татьяна Концевенко, председатель Ленинской районной организации ветеранов:
У нас два номинированных пирога. Один пирог посвящен празднику 8 Марта, женскому дню, а второй пирог – у нас в апреле 70 лет Ленинскому району.
Галина Коровейка, председатель первичной ветеранской организации ЖЭСА № 41 Ленинского района:
Я испекла рыбный пирог. Рецепт: мука – 130 грамм, сметана – 200 грамм, майонез – 100 грамм (домашнего приготовления), два яйца, потом начинка.