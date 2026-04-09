Новости по тегу #Артем Шегидевич

В центре внимания – выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития.
В ней собрано более 60 предметов, повествующих о становлении и деятельности высшего представительного органа народовластия Беларуси.
На ней размещены 18 фотографий парней и девушек и двух творческих коллективов.
Предстоящее ВНС станет вторым, которое пройдет в новом конституционном статусе.
Маршрут был спланирован заранее, стартовали шары со стадиона академии авиации и, пролетев почти 130 километров, приземлились в Солигорском районе.
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