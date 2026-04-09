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Новости по тегу #Артем Шегидевич

Кочанова встретилась с руководством Минска и главами администраций районов
09 апреля 2026 17:53

Кочанова встретилась с руководством Минска и главами администраций районов

В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании
19 июня 2025 13:49

В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании

Молодёжную Доску почёта открыли во Фрунзенском районе
23 апреля 2025 16:40

Молодёжную Доску почёта открыли во Фрунзенском районе

Нюансы подготовки к ВНС обсудили в Мингорисполкоме
03 апреля 2025 16:46

Нюансы подготовки к ВНС обсудили в Мингорисполкоме

Белорусские воздухоплаватели преодолели 129 км на аэростате в Минске
20 февраля 2025 18:29

Белорусские воздухоплаватели преодолели 129 км на аэростате в Минске

«Женщина способна на всё» – ректор Белорусской академии авиации о девушках-пилотах
28 июня 2024 19:03

«Женщина способна на всё» – ректор Белорусской академии авиации о девушках-пилотах

«40 человек на 8 мест». Почему на пилотов очень высокий конкурс в вузе?
28 июня 2024 18:42

«40 человек на 8 мест». Почему на пилотов очень высокий конкурс в вузе?

В Беларуси открыли национальную школу пилотов. Рассказываем, как туда можно попасть
18 июня 2021 19:27

В Беларуси открыли национальную школу пилотов. Рассказываем, как туда можно попасть

Заводской район Минска отметил 83-летие. Названия лучших организаций занесли на Доску почёта
17 марта 2021 16:30

Заводской район Минска отметил 83-летие. Названия лучших организаций занесли на Доску почёта