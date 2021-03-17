В мемориальных комплексах под Минском 20 марта проведут субботник

Новости Беларуси. На субботу, 20 марта, в мемориальных комплексах «Масюковщина» и «Тростенец» запланирована генеральная уборка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акция по наведению порядка стартует в 10 утра, присоединиться к ней сможет любой желающий. В мемориальном комплексе «Тростенец» облагородят урочища Благовщина и Шашковка, территорию памятника жертвам фашизма в деревне Малый Тростенец.