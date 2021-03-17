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В мемориальных комплексах под Минском 20 марта проведут субботник

17 марта 2021 15:17
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Новости Беларуси. На субботу, 20 марта, в мемориальных комплексах «Масюковщина» и «Тростенец» запланирована генеральная уборка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мемориальных комплексах под Минском 20 марта проведут субботник-1

Акция по наведению порядка стартует в 10 утра, присоединиться к ней сможет любой желающий. В мемориальном комплексе «Тростенец» облагородят урочища Благовщина и Шашковка, территорию памятника жертвам фашизма в деревне Малый Тростенец.

В мемориальных комплексах под Минском 20 марта проведут субботник-4

Одновременно пройдет и большой субботник в мемориальном комплексе «Масюковщина». Здесь же возложат цветы к памятнику, почтив память более 80 тысяч убитых в концлагере. Желающим поучаствовать в уборке предоставят необходимый инвентарь.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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