В мемориальных комплексах под Минском 20 марта проведут субботник

Новости Беларуси. На субботу, 20 марта, в мемориальных комплексах «Масюковщина» и «Тростенец» запланирована генеральная уборка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На субботу, 20 марта, в мемориальных комплексах «Масюковщина» и «Тростенец» запланирована генеральная уборка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Акция по наведению порядка стартует в 10 утра, присоединиться к ней сможет любой желающий. В мемориальном комплексе «Тростенец» облагородят урочища Благовщина и Шашковка, территорию памятника жертвам фашизма в деревне Малый Тростенец.
Одновременно пройдет и большой субботник в мемориальном комплексе «Масюковщина». Здесь же возложат цветы к памятнику, почтив память более 80 тысяч убитых в концлагере. Желающим поучаствовать в уборке предоставят необходимый инвентарь.