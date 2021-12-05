«Завладевали реквизитами банковских карточек». Где сейчас находятся фишингисты, у которых тоже вымогали деньги?

Новости Беларуси. Следователи пресекли деятельность двух преступных группировок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы уже забыли о разгуле бандитизма в 1990-х, но получили привет из прошлого. Такими же методами орудовала одна из группировок. А во втором случае все уже было на более высоком технологичном уровне. Преступники занимались фишингом. Разновидностей этого вида мошенничества хоть пруд пруди.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом – подробности здесь.

А что же с потерпевшими? Те, кто занимался фишингом и обналичивал огромные суммы, похищенные у белорусов, сейчас находятся в СИЗО.