«Завладевали реквизитами банковских карточек». Где сейчас находятся фишингисты, у которых тоже вымогали деньги?

Новости Беларуси. Следователи пресекли деятельность двух преступных группировок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Мы уже забыли о разгуле бандитизма в 1990-х, но получили привет из прошлого. Такими же методами орудовала одна из группировок. А во втором случае все уже было на более высоком технологичном уровне. Преступники занимались фишингом. Разновидностей этого вида мошенничества хоть пруд пруди.
Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом – подробности здесь.
А что же с потерпевшими? Те, кто занимался фишингом и обналичивал огромные суммы, похищенные у белорусов, сейчас находятся в СИЗО.
Дмитрий Острейко, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Минску:
Они осуществляли звонки на телефонные номера граждан Республики Беларусь, как правило, посредством интернет-мессенджеров либо с использованием подмены абонентских номеров, представляясь от имени сотрудников банков Республики Беларусь, правоохранительных органов. Входя в доверие граждан, завладевали реквизитами банковских карточек, после чего совершали хищения. Могли предлагать гражданам самим осуществить перевод денежных средств на иные, якобы безопасные счета в банках Беларуси или предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предоставить необходимые коды, приходящие на телефон для подтверждения расходных операций, либо установить программу удаленного администрирования на свой мобильный телефон. Похищаемые денежные средства злоумышленники переводили на карт-счета, оформленные на имя подставных физических лиц, после чего с использованием так называемых обнальщиков получались в наличной форме в банкоматах Беларуси и в последующем зачислялись на криптовалюту.