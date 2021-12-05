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Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом

05 декабря 2021 18:48
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Новости Беларуси. Следователи пресекли деятельность двух преступных группировок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
Мы уже забыли о разгуле бандитизма в 1990-х, но получили привет из прошлого. Такими же методами орудовала одна из группировок. А во втором случае все уже было на более высоком технологичном уровне. Преступники занимались фишингом. Разновидностей этого вида мошенничества хоть пруд пруди.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-1

Мирные белорусы уже давно забыли, что такое рэкет, угрозы, малиновые пиджаки. Но преступные группы из прошлого модернизировались и решили обложить так называемой данью молодых людей, занимающихся обналичиванием денег, похищенных у граждан с помощью фишинга. Бандиты понимали, что это очень прибыльный бизнес, вообразили себя криминальными авторитетами. Но жизнь за чужой счет снова закончилась.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-4

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению противоправной деятельности криминальных авторитетов и лидеров преступной среды была выявлена преступная группа, состоящая из представителей, относящихся к одной из этнических групп из числа ранее неоднократно судимых и активно поддерживающих обычаи и традиции криминальной субкультуры. В состав указанной группы входили жители Минска и Минской области.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-7

Злоумышленники сами придумали легенду, по которой их лидер с криминальным прозвищем позиционировал себя как положенец – представитель воров в законе.

«Завладевали реквизитами банковских карточек». Где сейчас находятся фишингисты, у которых тоже вымогали деньги? Читайте здесь.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-10

У меня Мамука – это прозвище. Оно с детства, но среди положенцев такого не было.

Преступная группа помешана на блатной романтике. Она хотела участвовать в серьезных воровских делах, но поступки лидера не соответствовали понятиям криминальной среды. Он пытался приобрести реплику автомата Калашникова для совершения преступлений.

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:
Денежные средства собирал для передачи определенным ворам в законе. И при встречах с потерпевшими бравировал знакомством с такими, как Олег Слуцкий по прозвищу Муму и Паштет, минский. Для устрашения своих жертв Мамука угрожал физической расправой.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-13

Выбивали деньги из тех, кто занимается фишингом разными способами. Они нашли группу молодых людей, которые обналичивали деньги. А те в свою очередь завладевали номерами мобильных, звонили с виртуальных номеров зарубежных операторов, выманивали реквизиты банковских карт.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-16

Так, обзвонщики уже есть?
– Или будем вместе ходить, снимать?
– Собираем. Понял.
– Отличненько.
– На руках у тебя было 15 % – 14 251 рубль.
– Остаток: 2 515 рублей нам на двоих.
– Завтра суетите людей. Суммы никакие.
– Стараемся. Базы разные берем. Неделя шляпская.
– Со временем все тише и тише становится.
– Хорошо информируют их.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-19

Под предлогом «сбора денег в воровской общак для грева ранее судимых» преступная группа обманывала людей на протяжении нескольких месяцев. Деньги злоумышленники тратили на такси, игровые автоматы и алкоголь.

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:
Была придумана схема, для чего инсценировано ДТП, чтобы выманить из квартиры потерпевшего кого-либо. Когда один из парней вышел к своему автомобилю и стал разбираться со злоумышленником, остальные во главе с Мамукой ворвались в квартиру потерпевшего. При этом часть преступников скрывали свои лица в масках и под угрозой физической расправы с демонстрацией оружия избили его, стали требовать передачи денежных средств и ценностей. В итоге, получив желаемое, указанная группа покинула жилище, пригрозив продолжить наведываться.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-22

Собственно, сладкой жизни безработных исполнителей фишинговых махинаций преступная группа и позавидовала. Ради легкой наживы компания мужчин вступила в преступный сговор под видом покровителей. Тех, у кого они вымогали деньги, шантажировали клеветой и угрожали расправой. В итоге преступная группа обворовала тех, кто занимается фишингом, больше чем на 23 тысячи рублей.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-25

Виктор Грамович, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:
Четверо обвиняемых в возрасте от 31 до 34 лет, используя информацию о лицах, занимавшихся противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием и выводом денежных средств, похищенных со счетов держателей банковских карт, решили обложить их данью, используя в качестве повода к сотрудничеству конфликт, возникший между лицами, занимавшимися фишингом. Обвиняемые предлагали и навязывали свою помощь в разрешении спора. В дальнейшем под предлогом защиты этих лиц и поднятия их авторитета в криминальных кругах фигуранты стали требовать от последних денежные средства за свое покровительство.

Несмотря на свое бахвальство перед потерпевшими в период совершения в отношении них преступлений, после изоляции их правоохранительными органами с целью минимизации и избежания ответственности обвиняемые в своих показаниях уличали друг друга в совершенных преступлениях, пытаясь переложить степень своей вины на плечи подельников.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-28

В отдельных случаях обвиняемые переходили от слов к делу. Они избивали и душили тех, кто им не повинуется. Если потерпевшие не готовы были постоянно отдавать деньги, раз за разом приходили с угрозами, в том числе и в адрес родных и близких. Злоумышленники врывались в дома, запрещали пользоваться мобильными, отбирали деньги и имущество с демонстрацией колюще-режущих предметов и боеприпасов, пневматического оружия.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-31

Грабеж, разбой, вымогательство и особо злостное вооруженное хулиганство. Это лишь часть того, что натворила преступная группа во главе с Мамукой. Один из фигурантов попался на справлении нужды у подъезда. На замечание прохожего он ответил кулаком в лицо.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование этого уголовного дела завершено. А вот что касается фишингистов, то расследование их уголовного дела еще продолжается.

Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом-34

Пока известно, что они опустошили счета свыше тысячи белорусов. В их числе пожилые люди, которые копили на подарки детям и внукам и безбедную старость. Людей обокрали больше чем на 2,5 миллиона рублей. Установлены 50 подозреваемых, 30 из них под стражей.

Злоумышленники совершенствуют способы преступлений. Чтобы в считаные минуты и по собственной глупости не лишиться своих кровных, не оставляйте личные данные незнакомцам по телефону.

# Криминал # общество # Виктор Грамович # Ольга Коршун # Фотофакт

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