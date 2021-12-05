Избивали, душили и угрожали оружием. Эти преступные группировки выманивали деньги у тех, кто занимался фишингом

Новости Беларуси. Следователи пресекли деятельность двух преступных группировок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Мы уже забыли о разгуле бандитизма в 1990-х, но получили привет из прошлого. Такими же методами орудовала одна из группировок. А во втором случае все уже было на более высоком технологичном уровне. Преступники занимались фишингом. Разновидностей этого вида мошенничества хоть пруд пруди.

Мирные белорусы уже давно забыли, что такое рэкет, угрозы, малиновые пиджаки. Но преступные группы из прошлого модернизировались и решили обложить так называемой данью молодых людей, занимающихся обналичиванием денег, похищенных у граждан с помощью фишинга. Бандиты понимали, что это очень прибыльный бизнес, вообразили себя криминальными авторитетами. Но жизнь за чужой счет снова закончилась.

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению противоправной деятельности криминальных авторитетов и лидеров преступной среды была выявлена преступная группа, состоящая из представителей, относящихся к одной из этнических групп из числа ранее неоднократно судимых и активно поддерживающих обычаи и традиции криминальной субкультуры. В состав указанной группы входили жители Минска и Минской области.

Злоумышленники сами придумали легенду, по которой их лидер с криминальным прозвищем позиционировал себя как положенец – представитель воров в законе. «Завладевали реквизитами банковских карточек». Где сейчас находятся фишингисты, у которых тоже вымогали деньги? Читайте здесь.

У меня Мамука – это прозвище. Оно с детства, но среди положенцев такого не было. Преступная группа помешана на блатной романтике. Она хотела участвовать в серьезных воровских делах, но поступки лидера не соответствовали понятиям криминальной среды. Он пытался приобрести реплику автомата Калашникова для совершения преступлений. Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Денежные средства собирал для передачи определенным ворам в законе. И при встречах с потерпевшими бравировал знакомством с такими, как Олег Слуцкий по прозвищу Муму и Паштет, минский. Для устрашения своих жертв Мамука угрожал физической расправой.

Выбивали деньги из тех, кто занимается фишингом разными способами. Они нашли группу молодых людей, которые обналичивали деньги. А те в свою очередь завладевали номерами мобильных, звонили с виртуальных номеров зарубежных операторов, выманивали реквизиты банковских карт.

– Так, обзвонщики уже есть?

– Или будем вместе ходить, снимать?

– Собираем. Понял.

– Отличненько.

– На руках у тебя было 15 % – 14 251 рубль.

– Остаток: 2 515 рублей нам на двоих.

– Завтра суетите людей. Суммы никакие.

– Стараемся. Базы разные берем. Неделя шляпская.

– Со временем все тише и тише становится.

– Хорошо информируют их.

Под предлогом «сбора денег в воровской общак для грева ранее судимых» преступная группа обманывала людей на протяжении нескольких месяцев. Деньги злоумышленники тратили на такси, игровые автоматы и алкоголь. Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Была придумана схема, для чего инсценировано ДТП, чтобы выманить из квартиры потерпевшего кого-либо. Когда один из парней вышел к своему автомобилю и стал разбираться со злоумышленником, остальные во главе с Мамукой ворвались в квартиру потерпевшего. При этом часть преступников скрывали свои лица в масках и под угрозой физической расправы с демонстрацией оружия избили его, стали требовать передачи денежных средств и ценностей. В итоге, получив желаемое, указанная группа покинула жилище, пригрозив продолжить наведываться.

Собственно, сладкой жизни безработных исполнителей фишинговых махинаций преступная группа и позавидовала. Ради легкой наживы компания мужчин вступила в преступный сговор под видом покровителей. Тех, у кого они вымогали деньги, шантажировали клеветой и угрожали расправой. В итоге преступная группа обворовала тех, кто занимается фишингом, больше чем на 23 тысячи рублей.

Виктор Грамович, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:

Четверо обвиняемых в возрасте от 31 до 34 лет, используя информацию о лицах, занимавшихся противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием и выводом денежных средств, похищенных со счетов держателей банковских карт, решили обложить их данью, используя в качестве повода к сотрудничеству конфликт, возникший между лицами, занимавшимися фишингом. Обвиняемые предлагали и навязывали свою помощь в разрешении спора. В дальнейшем под предлогом защиты этих лиц и поднятия их авторитета в криминальных кругах фигуранты стали требовать от последних денежные средства за свое покровительство. Несмотря на свое бахвальство перед потерпевшими в период совершения в отношении них преступлений, после изоляции их правоохранительными органами с целью минимизации и избежания ответственности обвиняемые в своих показаниях уличали друг друга в совершенных преступлениях, пытаясь переложить степень своей вины на плечи подельников.

В отдельных случаях обвиняемые переходили от слов к делу. Они избивали и душили тех, кто им не повинуется. Если потерпевшие не готовы были постоянно отдавать деньги, раз за разом приходили с угрозами, в том числе и в адрес родных и близких. Злоумышленники врывались в дома, запрещали пользоваться мобильными, отбирали деньги и имущество с демонстрацией колюще-режущих предметов и боеприпасов, пневматического оружия.

Грабеж, разбой, вымогательство и особо злостное вооруженное хулиганство. Это лишь часть того, что натворила преступная группа во главе с Мамукой. Один из фигурантов попался на справлении нужды у подъезда. На замечание прохожего он ответил кулаком в лицо. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование этого уголовного дела завершено. А вот что касается фишингистов, то расследование их уголовного дела еще продолжается.