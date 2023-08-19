Обсудим готовность учреждений образования Минска ко Дню знаний. Анонс программы «Большой город»

Новости Беларуси. Сертификаты готовности получили все столичные учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие школы и колледжи встретят ребят обновленными. В расширение материально-технической базы вложено более 100 миллионов рублей.

С какими результатами система образования Минска отметит День знаний, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 20 августа, в 10:00. Как в первый раз не только в первый класс! Многие ученики не узнают родную школу.

Нашим детям, нашим педагогам должно быть комфортно в нашем доме. Расширение профильного образования. Подготовка к будущей профессии со школьной скамьи со взрослым подходом к делу.

Ребята будут изучать на повышенном уровне физику и математику. И обязательный факультатив «Введение в аграрные специальности». Среднее специальное образование – почему это стало трендом даже для тех, кому баллы позволяют выбрать вуз? И конкурс на место, который подчеркивает популярность рабочих специальностей.

– К нам на специальности поступать приходят ребята с баллом от 9 до 10.

– Формируем у ребят правильную образовательную траекторию. Они уже, по окончании базовой школы, видят себя в профессии. И чем кормить в школе поколение, которому доступен фастфуд?

Екатерина Забенько, СТВ:

Что считается фастфудом и не очень полезным для детей, по факту можно приготовить так, что это принесет пользу. Бургеры, наггетсы и пельмени в деле! Шок-контент объясняет грамотная рецептура. Все с пользой для здоровья!