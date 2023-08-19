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Обсудим готовность учреждений образования Минска ко Дню знаний. Анонс программы «Большой город»

19 августа 2023 10:27
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Новости Беларуси. Сертификаты готовности получили все столичные учреждения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие школы и колледжи встретят ребят обновленными. В расширение материально-технической базы вложено более 100 миллионов рублей.

Обсудим готовность учреждений образования Минска ко Дню знаний. Анонс программы «Большой город»-1

С какими результатами система образования Минска отметит День знаний, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 20 августа, в 10:00.

Как в первый раз не только в первый класс! Многие ученики не узнают родную школу.

Обсудим готовность учреждений образования Минска ко Дню знаний. Анонс программы «Большой город»-4

Нашим детям, нашим педагогам должно быть комфортно в нашем доме.

Расширение профильного образования. Подготовка к будущей профессии со школьной скамьи со взрослым подходом к делу.

Обсудим готовность учреждений образования Минска ко Дню знаний. Анонс программы «Большой город»-7

Ребята будут изучать на повышенном уровне физику и математику. И обязательный факультатив «Введение в аграрные специальности».

Среднее специальное образование – почему это стало трендом даже для тех, кому баллы позволяют выбрать вуз? И конкурс на место, который подчеркивает популярность рабочих специальностей.

Обсудим готовность учреждений образования Минска ко Дню знаний. Анонс программы «Большой город»-10

К нам на специальности поступать приходят ребята с баллом от 9 до 10.
– Формируем у ребят правильную образовательную траекторию. Они уже, по окончании базовой школы, видят себя в профессии.

И чем кормить в школе поколение, которому доступен фастфуд?

Обсудим готовность учреждений образования Минска ко Дню знаний. Анонс программы «Большой город»-13

Екатерина Забенько, СТВ:
Что считается фастфудом и не очень полезным для детей, по факту можно приготовить так, что это принесет пользу.

Бургеры, наггетсы и пельмени в деле! Шок-контент объясняет грамотная рецептура. Все с пользой для здоровья!

Обсудим готовность учреждений образования Минска ко Дню знаний. Анонс программы «Большой город»-16

Куриные наггетсы с нашим соусом, который имеет маркировку «Для детского и школьного питания».

Ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 20 августа, в 10:00. Узнать все о Дне знаний!

# Образование в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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