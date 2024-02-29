«Зависит от силы Сатурна в гороскопе». Какие знаки зодиака могут рассчитывать на успех в 2024 году?

Високосный год – год-загадка. 29 февраля приписывают разные мистические события, и год в целом обвиняют в трудностях и неудачах. Родиться 29 февраля – удача или наказание, как живется тем, кто появился на свет в лишний день календаря, и можно ли провести какие-то особые ритуалы для того, чтобы весь год складывался удачно. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Мария Пилипец, астролог:

Отлично в этом году, первое полугодие до 1 мая, Овнам, потому что транзит Юпитера идет по первому дому – это удача практически во всех сферах. Во втором полугодии успех придет к Тельцам. Тельцы обычно очень такие консерваторы, не любят выходить из зоны комфорта, любят стабильность, оставлять все, как есть. Тут у Тельцов начнется новый эволюционный такой рост, развитие, выход из своей зоны комфорта, но это принесет им также удачу. То есть наиболее счастливыми я бы назвала, наверное, Овнов и Тельцов. Менее счастливыми я бы назвала Водолеев и Львов. У Водолеев идет полностью тотальная трансформация. Но тут тоже нельзя сказать однозначно, зависит от силы Сатурна в гороскопе, то есть, если у человека Сатурн классный, прокаченный, проработанный. Человек привык трудиться, пунктуален, то есть надеется, рассчитывает на себя, а не на авось, не ленится – это говорит о том, что Сатурн классный. Допустим, человек Водолей: начинается такой год – карьерный рост и резкое тотальное изменение, обнуление во всех сферах. Если же это Лев, к примеру, и у него Сатурн прокачен, то он закрепится. Но если у Льва Сатурн слаб – это будет разрушение брачного союза. Потому что у Львов сейчас седьмой дом гороскопа – это дом партнерских отношений задействован. Ко мне сейчас очень много Львов приходят с бракоразводными процессами, жалобами на отношения.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Весы приходят, что слышно у них?

Мария Пилипец:

У Весов, наоборот, сейчас идет тенденция на улучшение. У Весов Юпитер сейчас, наоборот, в седьмом доме гороскопа. Хорошо заключать новые бизнес-альянсы, контракты, если это бизнес. Если это партнерство, то личное партнерство и делового характера. Успех может быть в зарубежных странах.

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