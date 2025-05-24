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Более 150 населённых пунктов затоплены из-за наводнений в Австралии

24 мая 2025 07:59
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На юго-востоке Австралии борются с последствиями 3-дневных наводнений, вызванных интенсивными проливными дождями. Число жертв катастрофы увеличилось до пяти, затоплено более 150 населенных пунктов. Хотя вода постепенно сходит, около 50 тысяч человек по-прежнему остаются отрезанными от внешнего мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 населённых пунктов затоплены из-за наводнений в Австралии-2

Некоторым жителям удалось покинуть свои дома и найти укрытие у родственников или в эвакуационных пунктах. Сообщается, что для помощи пострадавшим и ликвидации последствий сильнейшего за последние 100 лет потопа мобилизованы более двух тысяч сотрудников аварийно-спасательных служб. Сильнее других от затоплений пострадал штат Новый Южный Уэльс, где из-за дождей реки вышли из берегов. Также сообщается, что в Сиднее произошло подтопление железнодорожных путей, в результате чего появились перебои в работе линий, ведущих в крупнейший аэропорт страны.

# Природные явления

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