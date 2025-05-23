Баскетболисты «Борисфена» повели в серии за третье место ЧБ против «Рубона»

Баскетболисты «Борисфена» в шаге от бронзовых наград мужского чемпионата Беларуси. Сегодня, 23 мая, могилевчане добыли вторую викторию в серии против «Рубона», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Третий поединок противостояния состоялся в Витебске. Гости захватили инициативу с первой же четверти и спокойно довели дело до победы – 99:79. Могилевский клуб вышел вперед в серии – 2:1, четвертая встреча команд пройдет 25 мая также на севере страны. В случае успеха баскетболисты «Борисфена» станут бронзовыми призерами чемпионата Беларуси.