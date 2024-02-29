«Записали в паспорте». Почему нельзя регистрировать ребёнка не на его дату рождения?

Високосный год – год-загадка. 29 февраля приписывают разные мистические события, и год в целом обвиняют в трудностях и неудачах. Родиться 29 февраля – удача или наказание, как живется тем, кто появился на свет в лишний день календаря, и можно ли провести какие-то особые ритуалы для того, чтобы весь год складывался удачно. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я, кстати, слышала, что люди, которые родились 29 февраля, как-то по-особому чувствуют этот день. Ксения, почему так происходит?
Ксения Вишневская, мастер сюцай, сертифицированный цифровой коуч:
Я с радостью поделюсь. Во-первых, хотелось сказать по поводе регистрации [ребенка – прим. ред.]. То есть душа пришла в этот мир неслучайно. Когда мы регистрируем в одну дату, а человек родился в другую, всю жизнь он будет испытывать дуальность. То есть у него будет работать две энергии, и в голове может быть такая каша. То есть энергии будут работать так, как реально родился человек. Но люди будут воспринимать так, как записали в паспорте.
«Было замечено учеными». Зачем нужен високосный год – подробнее здесь.