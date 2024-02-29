«Записали в паспорте». Почему нельзя регистрировать ребёнка не на его дату рождения?

Високосный год – год-загадка. 29 февраля приписывают разные мистические события, и год в целом обвиняют в трудностях и неудачах. Родиться 29 февраля – удача или наказание, как живется тем, кто появился на свет в лишний день календаря, и можно ли провести какие-то особые ритуалы для того, чтобы весь год складывался удачно. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я, кстати, слышала, что люди, которые родились 29 февраля, как-то по-особому чувствуют этот день. Ксения, почему так происходит?