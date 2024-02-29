«Было замечено учёными». Зачем нужен високосный год?

Високосный год – год-загадка. 29 февраля приписывают разные мистические события, и год в целом обвиняют в трудностях и неудачах. Родиться 29 февраля – удача или наказание, как живется тем, кто появился на свет в лишний день календаря, и можно ли провести какие-то особые ритуалы для того, чтобы весь год складывался удачно. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Мария Пилипец, астролог:

Давайте сначала тогда начнем, коли такой вопрос задали, с понятия того, вообще, как появился календарь, и как он произошел. Издревле, еще когда люди только наблюдали за небесными телами, увидели, что Луна совершает оборот вокруг Земли за 29,5 дней. Соответственно, отсюда проистекает название месяца. Иногда Луна в зависимости от времени года может двигаться чуть быстрее, иногда чуть медленнее. Соответственно, какой-то месяц идет 31 день, какой-то – 30. Само слово «месяц», Луну ранее называли Месяц, проистекает из названия Луны. Затем, когда люди осознали второй цикл – это цикл вращения Земли вокруг Солнца 365 дней. Соединили эти два цикла, что Земля совершает полный оборот за 365 дней, и за это время как раз Луна совершает 12 оборотов. Так появился первый календарь. В I веке до нашей эры еще было замечено учеными при Юлии Цезаре: появился юлианский календарь, что на самом деле Земля совершает полный оборот не за 365 дней, а за 365 дней, 5 часов и вроде бы 48 минут. Соответственно, за четыре года накапливался хвостик – лишний такой день. Его нужно было куда-то деть, и таким образом списали на 29 февраля. Появился лишний день в году, чтобы, допустим, по истечению 100 лет, не накопилось 10 дней, и соответственно, чтобы времена года шли ровно с климатическими условиями.