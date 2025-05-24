На главном вокзале Гамбурга немка напала на прохожих с ножом – пострадали 17 человек

На главном вокзале Гамбурга немка напала на прохожих с ножом. От рук злоумышленницы пострадали 17 человек, однако эта цифра еще не окончательная. Четверо раненых находятся в критическом состоянии. Некоторым пострадавшим медики оказывали помощь прямо в вагонах поезда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что нападение совершила 39-летняя местная жительница. Женщину задержала полиция. Она позволила себя арестовать без сопротивления. 24 мая злоумышленница предстанет перед судом. Полиция исходит из того, что она действовала в одиночку. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшей пока не установлены.

Флориан Аббенсет, представитель полиции Гамбурга (Германия):

Пока у нас нет доказательств того, что женщина действовала по политическим мотивам. Сейчас мы пытаемся выяснить, могла ли она находиться в состоянии психического расстройства.

Тем временем движение поездов на главном вокзале в настоящее время приостановлено. Ближайшие улицы перекрыты.