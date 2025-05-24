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На главном вокзале Гамбурга немка напала на прохожих с ножом – пострадали 17 человек

24 мая 2025 07:55
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На главном вокзале Гамбурга немка напала на прохожих с ножом. От рук злоумышленницы пострадали 17 человек, однако эта цифра еще не окончательная. Четверо раненых находятся в критическом состоянии. Некоторым пострадавшим медики оказывали помощь прямо в вагонах поезда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На главном вокзале Гамбурга немка напала на прохожих с ножом – пострадали 17 человек-2

Сообщается, что нападение совершила 39-летняя местная жительница. Женщину задержала полиция. Она позволила себя арестовать без сопротивления. 24 мая злоумышленница предстанет перед судом. Полиция исходит из того, что она действовала в одиночку. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшей пока не установлены.

На главном вокзале Гамбурга немка напала на прохожих с ножом – пострадали 17 человек-4

Флориан Аббенсет, представитель полиции Гамбурга (Германия):
Пока у нас нет доказательств того, что женщина действовала по политическим мотивам. Сейчас мы пытаемся выяснить, могла ли она находиться в состоянии психического расстройства.

Тем временем движение поездов на главном вокзале в настоящее время приостановлено. Ближайшие улицы перекрыты.

# ЧП

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