Придыбайло: нынешняя натовская Европа кайфует от вседозволенности. Нет ни демократии, ни морали

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда мы здесь делаем что-то, мы же хотя бы не прикрываемся каким-то фиговым листком. Я, например, сторонник диктатуры Александра Лукашенко. В России многие говорят, что вот, это исторически так сложилось, были монархи, были генсеки, и сейчас Владимир Путин фактически над всеми ветвями власти и осуществляет абсолютный свой суверенитет, и это нормально. Но мы же не учим никого жить, не учим никого демократии, не учим никого правам человека. Они же учили, они же нам преподносили себя как образец. И сейчас это исполняют. Когда Дуров сообщает о том, что ему разведка французская, правительство французское писало, требовало удалить все правые румынские паблики. Хотя за наши с тобой каналы я Дурова не прощу еще пока все равно. Хотя он сейчас потихоньку исправляется.

Константин Придыбайло, корреспондент RT:

Нет, я тоже не прощу, потому что много у него было, у него и RT заблокирован везде, и «Спутник», и «РИА новости», и многие другие, они заблокированы в Европе просто по каким-то надуманным причинам. А что о демократии? Ну вот мы с тобой разговариваем сейчас практически в дни, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины. Что он обещал? Он обещал закончить бомбить Донбасс, обещает новую жизнь для украинцев. Что сейчас, спустя 6 лет? Целый год он уже в непонятном статусе. Страна просто в страшнейшей войне, в которую он сам ее втянул, не вывел и воюет до последнего украинца. Страна, которую он продал, сдал полностью под внешнее управление. Страна, которая просто на глазах разрушается, и государственности быть не может уже в ближайшее время. А вы украинцев сейчас не хотите спросить? Может быть, они желают сейчас ходить на выборы и выбрать кого-то другого? Нет. Пока этому цивилизованному Западу Зеленский нужен. Почему? Потому что они зарабатывают на нем. Они все на нем зарабатывают.

Вот я говорил уже чуть ранее, что Макрон кайфует, помимо того, что он там в пакетике что-то употребляет, он просто кайфует от вседозволенности. Нынешняя натовская Европа кайфует от вседозволенности. У них все можно. Хочешь изуродовать детей? Пожалуйста. Прими закон о смене пола с 13 лет. Вперед. И посмотри, что будет. Хочешь, например, легализовать наркотики и максимально отупить, одурманить, исковеркать население? Пожалуйста. Наркотики легализованы. Все. Они кайфуют от этого. Они считают себя богами. Я Макрон, я бог. Хочу Украину, пускаю против России. Я буду сверху смотреть. Это кайф. Умирают русские люди, умирают украинцы. Все, это же балдеж. Я лучше там пакетик – что-нибудь из него вытащу. Шольц – тоже самое. Шольц внутри себя зигует буквально, видя, как славяне режут друг друга. Вот и все. В этом ответ. В Европе, на Западе, вот в этой натовской части особенно, нет ни демократии, ни морали. Как говорится, ни любви, ни тоски, ни жалости. И когда это развалится, у меня к ним жалости не будет. А все к этому идет. Правые силы – к ним можно относиться по-разному, но если в данный момент то, что они делают, то, что они декларируют, это устраивает большинство, значит, это их выбор. Ведь в Уставе ООН написано, что право самоопределения, право выбора народа, населяющего ту территорию. Поэтому посмотрим.