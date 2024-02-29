«Переезжаете в другую страну». Как имя влияет на человека?

Високосный год – год-загадка. 29 февраля приписывают разные мистические события, и год в целом обвиняют в трудностях и неудачах. Родиться 29 февраля – удача или наказание, как живется тем, кто появился на свет в лишний день календаря, и можно ли провести какие-то особые ритуалы для того, чтобы весь год складывался удачно. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ксения Вишневская, мастер сюцай, сертифицированный цифровой коуч:

Согласно философии сюцай, то, что записано в паспорте, очень сильно влияет на жизнь. Даже имя – если вы живете в Беларуси, от вас идет одна энергия, и мысли идут в голову. Но если вы переезжаете в другою страну, и транскрипция имени меняется, то уже по-другому складывается.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Естественно, там, наверное, подстраиваешься под менталитет страны, людей и общества.

Ксения Вишневская:

Это есть, но все равно мысли идут от имени.