Белорусские борцы заняли четвёртое место в международном юношеском турнире памяти Владимира Бормана

Белорусские борцы остановились на четвертом месте в итоговом протоколе международного юношеского турнира памяти Владимира Бормана в Уфе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный старт – командный, возраст участников был ограничен 16 годами. В каждую дружину вошли по 10 спортсменов в разных весовых категориях. Сегодня наши борцы провели две встречи. Вначале легко обыграли Татарстан. А в схватке за бронзу встретили активное сопротивление в лице представителей Армении. Все легкие веса остались за соперником. В борьбе тяжеловесов лучше смотрелись белорусы. Финальные цифры – 2:8.