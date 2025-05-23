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Международный союз современного пятиборья частично снял ограничения в отношении спортсменов Беларуси и России

23 мая 2025 20:13
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Международный союз современного пятиборья частично снял ограничения в отношении белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Исполком организации принял решение разрешить юношам и девушкам до 19 лет беспрепятственно выступать на всех соревнованиях без дополнительных проверок Комиссии по допуску. Кроме того, спортсмены обеих стран во всех возрастных группах отныне могут участвовать в эстафетах в нейтральном статусе. Ранее наши пятиборцы выступали на международных турнирах только в индивидуальном зачете.

# Спортивные соревнования

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