Международный союз современного пятиборья частично снял ограничения в отношении спортсменов Беларуси и России

Международный союз современного пятиборья частично снял ограничения в отношении белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Исполком организации принял решение разрешить юношам и девушкам до 19 лет беспрепятственно выступать на всех соревнованиях без дополнительных проверок Комиссии по допуску. Кроме того, спортсмены обеих стран во всех возрастных группах отныне могут участвовать в эстафетах в нейтральном статусе. Ранее наши пятиборцы выступали на международных турнирах только в индивидуальном зачете.