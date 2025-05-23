Стать лучшим в своем деле. В Минске стартовал конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025. Торжественная церемония открытия прошла сегодня на «Чижовка-Арене», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат объединил учащихся колледжей и студентов вузов, а также уже состоявшихся молодых специалистов. В этом году рекордное количество участников: более 300 из Беларуси и порядка 100 конкурсантов из России, Азербайджана, Китая, Казахстана, Пакистана и Зимбабве. Свои профессиональные навыки молодые люди демонстрируют по 50 компетенциям: от столярного дела и сварочных работ до парикмахерского искусства и ресторанного сервиса. Первый этап соревнований уже состоялся, участники показали высокую степень подготовки и мастерства.

Ксения Харидинян, мастер производственного обучения Минского государственного колледжа сервиса и технологий: У нас 5 модулей. Первый сегодня уже был. Это у нас была мужская стрижка и оформление бороды. Завтра у нас окрашивание волос и стрижка. И в воскресенье у нас химическая завивка со стрижкой мужская и женская прическа. Конечно, чувствуется конкуренция. У нас ещё много иностранных гостей у нас в компетенции. У нас Россия, Узбекистан и Китай. И вот на китайскую работу смотришь – и прям уровень чувствуется.

Султанбек Кайракбай, учащийся Мангистауского колледжа туризма (Казахстан):

Я сейчас учусь на втором курсе, но мне честно нравится моя профессия. У нас ресторанный сервис. В ресторанном сервисе есть четыре модуля. Первый – это бар и бариста – второй, а потом ресторанный и банкет. Мы делаем кофе или коктейли и обслуживаем гостей.

Особое внимание в этом году уделено инклюзии. Свои умения продемонстрируют участники с ограниченными возможностями: соревнования пройдут по шести направлениям. Также в рамках чемпионата запланирована деловая программа. Пройдут встречи с заказчиками кадров и зарубежными экспертами, где обсудят тренды в области подготовки специалистов и обменяются лучшими наработками.