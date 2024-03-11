Женская команда Беларуси по баскетболу 3x3 завоевала бронзовые медали Кубка Дружбы

Бронзовый успех в баскетболе три на три. Женская команда Беларуси заняла третье место в Кубке Дружбы – представительный турнир завершился в Смоленске. Всего награды оспаривало шесть коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски успешно провели групповой этап, одержав две победы. А вот в полуфинале команда Натальи Ануфриенко уступила баскетболисткам Иваново – 9:21. И все же по сумме всех встреч команда Беларуси поднялась на третью ступень пьедестала. В наш состав входили Анна Лаппо, Ульяна Скиба, Евгения Бернацкая и Полина Катлинская, которая попала в символическую сборную финального этапа. Нашей мужской команде подняться на пьедестал не удалось. По дополнительным показателям белорусы не смогли выйти из группы, заняв в итоге 5-е место.