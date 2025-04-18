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В Минской области продолжаются масштабные работы по благоустройству

18 апреля 2025 13:50
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В Минской области продолжаются масштабные работы по благоустройству. В Узде особый акцент сделали на озеленение, здесь высадят порядка 2,5 тысячи цветов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области продолжаются масштабные работы по благоустройству-2

Новые клумбы разобьют на улицах и во дворах. А еще заложат аллеи Памяти. Планируют отремонтировать и городской фонтан. Уже приступили к благоустройству дворовых территорий. Активно работают службы ЖКХ и в малых населенных пунктах. Например, в агрогородке Дещенко, где пройдут районные «Дажынкі», ремонтируют дорожное покрытие, обновляют пешеходные связи и уже приступили к озеленению.

В Минской области продолжаются масштабные работы по благоустройству-4

Таисия Рабцевич, ведущий специалист Узденского ЖКХ:
Основная работа пройдет и по подготовке к отопительному сезону. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции котельной в городе Узда с установкой котлов на местных видах топлива. 

В рамках этого проекта планируется замена газового котла мощностью 6 мегаватт на 10. Вторым объектом в рамках отопления станет котельная в поселке Первомайск. Сейчас там газовая котельная, которая будет переведена в модульную, где появится котел на местных видах топлива. 

В Минской области продолжаются масштабные работы по благоустройству-6

Также в Год благоустройства появятся новые экологические тропы и рекультивируют карьеры.

# Год благоустройства

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