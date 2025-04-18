В Минской области продолжаются масштабные работы по благоустройству. В Узде особый акцент сделали на озеленение, здесь высадят порядка 2,5 тысячи цветов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новые клумбы разобьют на улицах и во дворах. А еще заложат аллеи Памяти. Планируют отремонтировать и городской фонтан. Уже приступили к благоустройству дворовых территорий. Активно работают службы ЖКХ и в малых населенных пунктах. Например, в агрогородке Дещенко, где пройдут районные «Дажынкі», ремонтируют дорожное покрытие, обновляют пешеходные связи и уже приступили к озеленению.

Таисия Рабцевич, ведущий специалист Узденского ЖКХ:

Основная работа пройдет и по подготовке к отопительному сезону. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции котельной в городе Узда с установкой котлов на местных видах топлива.

В рамках этого проекта планируется замена газового котла мощностью 6 мегаватт на 10. Вторым объектом в рамках отопления станет котельная в поселке Первомайск. Сейчас там газовая котельная, которая будет переведена в модульную, где появится котел на местных видах топлива.