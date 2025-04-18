III Евразийский форум по онкоурологии проходит в Минске

Новые современные подходы в сфере здравоохранения. Сегодня, 18 апреля, Минск стал площадкой для международной масштабной врачебной конференции – в столице прошел Евразийский форум по онкоурологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направление в медицине достаточно узкое, но востребованное. И это подтвердило число участников дискуссии. К ней подключились не только представители всех регионов Беларуси, но и специалисты из России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Армении. Использование лучших клинических практик – цель медицинского сообщества, Минск стал удачной площадкой научно-практической дискуссии, которая будет способствовать скорейшему выздоровлению пациентов с онкоурологической патологией.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Оно актуально для всех стран: это международная проблема. И мы, не разрывая тех связей, которые были когда-то заложены нашими учителями, продолжаем развивать это. Почему онкоурология? Онкоурология в совокупности – это 20 % от всех онкологических проблем, которые существуют в онкологии. Это очень высокая заболеваемость. Первое место среди мужчин – рак предстательной железы. Очень высокий уровень выявляемости рака почки. К счастью, большинство этих проблем выявляются на ранних стадиях, когда мы можем помочь нашим пациентам довольно с хорошими результатами онкологическими.

К слову, в Беларуси вот уже как 50 лет успешно функционирует отделение онкоурологии в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Опыт наших специалистов, безусловно, востребован и за рубежом.