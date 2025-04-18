Польша установит на границе с Беларусью ещё пять наблюдательных вышек

Польша продолжает укреплять свою границу с Беларусью. К уже существующему электронному барьеру добавятся еще пять наблюдательных вышек высотой 70 метров. Об этом сообщили в службе пограничной стражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монтаж сооружений у рек Свислочь и Источанка продлится до декабря 2025 года. Стоимость проекта – почти 11 миллионов евро. Деньги пойдут на закупку оборудования. На вышках установят современные оптико-электронные приборы наблюдения и различные типы камер, предусмотрено также ночное освещение охраняемой местности. Местоположение объектов выбиралось тщательно. Учли условия рельефа, чтобы охватить видеонаблюдением максимальную территорию. К концу года будет завершена и реконструкция дороги идущей вдоль границы. По ней сможет передвигаться тяжелая военная техника.