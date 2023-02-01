Председатель ГТК: очереди на границе в направлении ЕС создавались намеренно

Новости Беларуси. Очереди на границе в направлении ЕС создавались намеренно. Об этом заявил глава таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский, анализируя ситуацию в пунктах пропуска, которая складывалась в конце 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таких условиях постоянно приходилось обеспечивать перевозчикам комфортные условия ожидания. Невыполнение договоренностей по выпуску транспорта сопредельными европейскими странами – настоящий саботаж. Плюс ко всему на фоне санкций белорусской таможне пришлось выстраивать работу по-новому и принимать ответные меры на ограничения Евросоюза.