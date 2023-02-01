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Председатель ГТК: очереди на границе в направлении ЕС создавались намеренно

01 февраля 2023 13:30
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Новости Беларуси. Очереди на границе в направлении ЕС создавались намеренно. Об этом заявил глава таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский, анализируя ситуацию в пунктах пропуска, которая складывалась в конце 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таких условиях постоянно приходилось обеспечивать перевозчикам комфортные условия ожидания. Невыполнение договоренностей по выпуску транспорта сопредельными европейскими странами – настоящий саботаж. Плюс ко всему на фоне санкций белорусской таможне пришлось выстраивать работу по-новому и принимать ответные меры на ограничения Евросоюза.

Председатель ГТК: очереди на границе в направлении ЕС создавались намеренно-1

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Нам пришлось использовать незадействованные силы и средства на украинском направлении для работы на границе и для работы возле границы, в логистических центрах, оформляя перегрузку и перецепку. Осуществление перегрузки и перецепки потребовало от нас двойного оформления: первый раз фура оформляется на границе, второй – в логистическом центре. Мы справились с возросшим количеством оформлений и не допустили простоев наших грузовиков в местах перегрузки, перецепки на границе.

Председатель ГТК: очереди на границе в направлении ЕС создавались намеренно-4

Справляются таможенники и с другими возложенными на них задачами – сдерживать трансграничную преступность и защитить внутренний рынок. В прошлом году было пресечено порядка 400 попыток перевозки через границу запрещенных веществ. Изъято более 600 килограммов наркотиков.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Владимир Орловский # Фотофакт

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