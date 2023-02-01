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Под слоем штукатурки строители обнаружили уникальные фрески. Рассказываем о реставрации костёла в Несвиже

01 февраля 2023 13:31
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Новости Беларуси. Реставрационные работы в костеле Божьего Тела в Несвиже завершатся к 2024 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Под слоем штукатурки строители обнаружили уникальные фрески. Рассказываем о реставрации костёла в Несвиже-1

Они ведутся 12 лет. Работа специфическая, поэтому процесс занимает много времени. На первом этапе восстановили крышу и купол. Специалисты демонтировали сгнившую кровлю, воссоздали ее деревянную конструкцию и сделали медное покрытие.  

Под слоем штукатурки строители обнаружили уникальные фрески. Рассказываем о реставрации костёла в Несвиже-4

Благодаря реставрации объекта появились уникальные находки. На фасадах под слоем штукатурки специалисты обнаружили старинные цветные фрески. Выяснилось, что снаружи храм почти полностью расписан. Подобного в Беларуси нет.  

Под слоем штукатурки строители обнаружили уникальные фрески. Рассказываем о реставрации костёла в Несвиже-7

Сергей Кривко, директор управления капитального строительства Несвижского района:  
Мы будем продолжать работы. И начнем работы по реставрации и реконструкции ограждения, звонницы и каплицы Булгарина так называемой. В состав этих работ будет входить (по ограждению) реставрация и ремонт кирпичной кладки. По завершению работ по реставрации, реконструкции ограждения будут завершены работы по благоустройству.

Под слоем штукатурки строители обнаружили уникальные фрески. Рассказываем о реставрации костёла в Несвиже-10

Костел Божьего Тела входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это первый объект в стиле барокко в Восточной Европе. Был построен итальянским архитектором Джованни Бернардони по заказу Радзивилла Сиротки.  

Под слоем штукатурки строители обнаружили уникальные фрески. Рассказываем о реставрации костёла в Несвиже-13

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# Строительство # общество # Сергей Кривко # Радзивилл Сиротка # Джованни Мария Бернардони # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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