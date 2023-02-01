Под слоем штукатурки строители обнаружили уникальные фрески. Рассказываем о реставрации костёла в Несвиже

Новости Беларуси. Реставрационные работы в костеле Божьего Тела в Несвиже завершатся к 2024 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они ведутся 12 лет. Работа специфическая, поэтому процесс занимает много времени. На первом этапе восстановили крышу и купол. Специалисты демонтировали сгнившую кровлю, воссоздали ее деревянную конструкцию и сделали медное покрытие.

Благодаря реставрации объекта появились уникальные находки. На фасадах под слоем штукатурки специалисты обнаружили старинные цветные фрески. Выяснилось, что снаружи храм почти полностью расписан. Подобного в Беларуси нет.

Сергей Кривко, директор управления капитального строительства Несвижского района:

Мы будем продолжать работы. И начнем работы по реставрации и реконструкции ограждения, звонницы и каплицы Булгарина так называемой. В состав этих работ будет входить (по ограждению) реставрация и ремонт кирпичной кладки. По завершению работ по реставрации, реконструкции ограждения будут завершены работы по благоустройству.

Костел Божьего Тела входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это первый объект в стиле барокко в Восточной Европе. Был построен итальянским архитектором Джованни Бернардони по заказу Радзивилла Сиротки.