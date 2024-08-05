Завершающая стадия выполнения работ – как идёт подготовка к отопительному сезону в Минске?

Погода испытывает Беларусь на устойчивость к стихийным проявлениям. Минск уже не раз за это лето подвергался нападкам ветра, ливней и подтоплений. Городские службы достойно держат удар. Последствия ветровала устраняются в максимально сжатые сроки, при этом поставленные задачи по ремонту, замене, благоустройству и подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются. О коммунальной жизни столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Я знаю, что все службы ЖКХ уже думают о зиме, в полной боевой готовности. Что у нас, какие планы на будущие, отопительный в том числе сезон?