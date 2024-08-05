Завершающая стадия выполнения работ – как идёт подготовка к отопительному сезону в Минске?

Погода испытывает Беларусь на устойчивость к стихийным проявлениям. Минск уже не раз за это лето подвергался нападкам ветра, ливней и подтоплений. Городские службы достойно держат удар. Последствия ветровала устраняются в максимально сжатые сроки, при этом поставленные задачи по ремонту, замене, благоустройству и подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются. О коммунальной жизни столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Я знаю, что все службы ЖКХ уже думают о зиме, в полной боевой готовности. Что у нас, какие планы на будущие, отопительный в том числе сезон?
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Это жаркая пора для предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Екатерина Забенько:
Даже более жаркая, чем летом, наверное.
Марина Толстик:
Да, чем летом. Действительно, она начинается с момента отключения отопления. В 2024 году с апреля месяца мы уже ведем работы по подготовке к началу нового отопительного сезона. Приятно осознавать, что в части профилактических мероприятий мы уже на финишной прямой. То есть уже завершающая стадия выполнения профремонтных работ, замены оборудования в теплоузлах многоквартирных жилых домов. Конечно, такая самая важная, наверное, отчетная дата или отчетное мероприятие – это подготовка и получение паспорта готовности к отопительному сезону. Сегодня коммунальные предприятия системы жилищно-коммунального хозяйства очень активно получают паспорта готовности. Основной акцент, который будет сделан в августе – на предприятия жилищно-эксплуатационных участков, которым необходимо до 20 августа получить соответствующие паспорта готовности. Еще останутся мероприятия, которые будут продолжаться в период с сентября. К началу отопительного сезона – тогда, когда уже будет запущено отопление в домах, все мероприятия будут выполнены.
Протяженность свыше 2 тысяч километров – каково состояние ливневой канализации в Минске – подробности здесь.