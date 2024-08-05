Протяженность свыше 2 тысяч километров – каково состояние ливневой канализации в Минске?

Погода испытывает Беларусь на устойчивость к стихийным проявлениям. Минск уже не раз за это лето подвергался нападкам ветра, ливней и подтоплений. Городские службы достойно держат удар. Последствия ветровала устраняются в максимально сжатые сроки, при этом поставленные задачи по ремонту, замене, благоустройству и подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются. О коммунальной жизни столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Погода не щадит дорожников. Самый главный вопрос: что с нашими ливневками? Потому что вы не раз докладывали на уровне руководства города о том, что они находятся в исправном состоянии. Почему такие подтопления происходят?
Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Все верно, ливневки в исправном состоянии. Следует понимать, что общая протяженность сетей ливневой канализации города составляет свыше 2 тысяч километров, из них диаметром свыше 1 метра – это 340 километров. Конечно, содержать такое хозяйство непросто. Мы выполняем все регламентные работы, стараемся не менее одного раза в сезон производить очистку и гидропромывку коллекторов ливневых канализаций. Также производится плановая очистка смотровых и дождеприемных колодцев как в плановом режиме, так и после выпадения обильных осадков. Что касается непосредственно 18 июля 2024 года, когда произошли подтопления, в Минске фиксировалось 43 точки подтоплений. Из них 20 новых точек и 23 включены в план «Посейдон».
План «Посейдон» – это план, который разработан в городе Минске и учитывает те места подтоплений, которые периодически повторяются раз в несколько лет.
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