Протяженность свыше 2 тысяч километров – каково состояние ливневой канализации в Минске?

Погода испытывает Беларусь на устойчивость к стихийным проявлениям. Минск уже не раз за это лето подвергался нападкам ветра, ливней и подтоплений. Городские службы достойно держат удар. Последствия ветровала устраняются в максимально сжатые сроки, при этом поставленные задачи по ремонту, замене, благоустройству и подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются. О коммунальной жизни столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Погода не щадит дорожников. Самый главный вопрос: что с нашими ливневками? Потому что вы не раз докладывали на уровне руководства города о том, что они находятся в исправном состоянии. Почему такие подтопления происходят?