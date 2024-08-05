Благоустройство дворов – в Минске появились многофункциональные детские комплексы

Погода испытывает Беларусь на устойчивость к стихийным проявлениям. Минск уже не раз за это лето подвергался нападкам ветра, ливней и подтоплений. Городские службы достойно держат удар. Последствия ветровала устраняются в максимально сжатые сроки, при этом поставленные задачи по ремонту, замене, благоустройству и подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются. О коммунальной жизни столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Городом поставлена задача завершить благоустройство дворов до 1 сентября 2024 года. Всего в плане было 864 дворовые территории. Как успеваете?