Благоустройство дворов – в Минске появились многофункциональные детские комплексы

Погода испытывает Беларусь на устойчивость к стихийным проявлениям. Минск уже не раз за это лето подвергался нападкам ветра, ливней и подтоплений. Городские службы достойно держат удар. Последствия ветровала устраняются в максимально сжатые сроки, при этом поставленные задачи по ремонту, замене, благоустройству и подготовке к осенне-зимнему периоду выполняются. О коммунальной жизни столицы поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Городом поставлена задача завершить благоустройство дворов до 1 сентября 2024 года. Всего в плане было 864 дворовые территории. Как успеваете?
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Успеваем, сегодня количество дворов, которое уже отремонтировано, составляет более 680. Конечно, в этом году у нас такой пилотный год, когда мы попробовали на дворовых территориях поставить многофункциональные детские игровые комплексы. Конечно, любое планирование, когда мы начинали заниматься этим вопросом, касалось и начиналось с характеристики жилищного фонда. Просто к цифрам: более 2,5 тысячи детских площадок у нас расположены на дворовых территориях. В этом году мы уже установили более 150 многофункциональных комплексов, еще есть те цифры, которые нам нужно доукомплектовать. Вместе с тем я хотела анонсировать такой подход, который был согласован на уровне Минского горисполкома, потому что в каждом дворе в течении определенного периода, на каждой детской игровой площадке должно появиться по одному многофункциональному комплексу.
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