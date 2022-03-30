«Заставить посеять огурцы мужчину». Вот как вырастить небывалый урожай, но есть один нюанс

Стартовал дачный сезон. Садоводы-любители бережно выращивают рассаду на подоконниках, готовятся опустить в грунт. Период этот хлопотный и волнительный, ведь то, что посеешь – то потом и пожнешь. О том, как собрать богатый урожай, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Светлана, может быть, вы знаете какие-то приметы, которые влияют на рост растений, хороший урожай?

Светлана Прохорчук, увлекается ландшафтным дизайном, декором дома и сада:

Вы знаете, растения действительно реагируют даже на человеческую речь и музыку. Вообще, это общеизвестный факт. То есть это уже давно все доказано. Случай из собственной жизни: когда у меня мама покупала лимон и садила его дома, она с ним – воспитательные беседы. Алеся Лакина:

Она с ним разговаривала? Светлана Прохорчук:

Она с ним разговаривала. Когда поливала, опрыскивала, она реально с ним разговаривала. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

То есть действительно энергетику ощущают растения? Живой организм как-никак. Вот так удивительные вещи раскрываются, проясняются.

Светлана Прохорчук:

Да, моя мама разговаривала действительно с растениями, которые садила. Тот лимон, который высадила – она с ним вела светские беседы, и он ей отвечал тем же. К сожалению, когда мама ушла из жизни, он зачах, завял, там завелась тля. Я очень долго боролась с этим и в конце концов с чистой совестью – был март, очень холодно – решила его отправить на балкон. Думаю: «Ну все, он там загнется, и я выброшу». Потому что все нужные мероприятия: почву поменять, опрыскать – все это было проведено, но результатов я не увидела никаких. Думаю: «Пусть он там окончательно уже умрет и я его просто выброшу, заменю на другой». Но, нет. Он расцвел, встрепенулся. Потом я не вела тех светских бесед, которые вела мама, но я обращала внимание: «Какой ты молодец. Посмотри, как ты меня радуешь». Татьяна Савчик:

Своими капризами обратил ваше внимание на себя. Светлана Прохорчук:

И вы знаете что? Был хороший урожай лимонов. Так что, растения любят доброту. Татьяна Савчик:

Хорошо, еще такие примеры подобные есть? Может быть, у вас?

Людмила Жечко, опытный садовод:

Я хотела бы сказать о голубике. Голубикой у меня занимается муж. Вы знаете, с огромным успехом. Поэтому, я так думаю, это та культура, которую нужно, чтобы возглавили мужчины. Потому что он тоже разговаривает с этими кустами. Он их поливает, для них готовит подкормки, привозит землю из леса, какие-то иголки от сосен, шишки. У него получается огромный урожай голубики. Все кусты черные, листьев не видно. Я думаю, потому что вот эти беседы светские. Он любит эти кусты. Татьяна Савчик:

Еще дело в этой мужской энергии, мужской силе.

Виктория Барздыко, астролог:

Кстати, хочу сказать: мой свекор тоже занимается садоводством, у него есть свои теплички. Он уже в возрасте, но очень любит свою дачу. У него идеальные томаты. Они просто идеальны по форме, одна к одной. Такие же огурчики. Я, когда приезжаю на дачу, не понимаю, почему так. Моя мама может провести целый день, и у нее будут обычные помидорки. А у него все идеальные. Татьяна Савчик:

То есть он ювелирно подходит. Виктория Барздыко:

Вот эта мужская энергия более бережная в этом плане. Женщина высаживает, уже привыкая к тому, что это женское дело. А для мужчины это что-то такое диковинное. Мужчина аккуратненько. Получается, он ухаживает, как за девушкой, за всеми своими растениями. Светлана Прохорчук:

Совершенно верно, да. Для женщины – это рутина, для мужчины – удовольствие. Когда ты работаешь в удовольствие, ты совсем с другой энергетикой подходишь.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада:

Ну или под страхом. Если под палкой и под страхом. Светлана Прохорчук:

Или под палкой и под страхом, как с моим лимоном случилось. Кстати, у меня был тоже случай. У меня была черешня, которая очень много лет не плодоносила. Она плодоносила ежегодно очень хорошо, потом в какой-то момент перестала. Думаю: «Ну дерево старое уже, много лет ему. Надо его спилить». Хорошо помню, я попросила сына. Говорю: «Сын, давай мы спилим». Пришел муж, сказал: «Ты что? Как так? Нет!». Татьяна Савчик:

Пожалел? Светлана Прохорчук:

И пожалел, да. Хотя надпил уже был произведен. В этот год она тоже дала небывалый урожай. Ольга Дуброва:

Испугалась. Светлана Прохорчук:

Да, такой момент испуга, стресса. Ведь орхидеи тоже – если устроить стресс, то ты вызовешь этим цветение. Если она, допустим, долго не цветет. У меня тоже такое было. То есть такие моменты есть.