63% минчан вакцинировались против COVID-19

Новости Беларуси. Против COVID-19 в Минске вакцинированы более 1 миллиона 150 тысяч человек. Это 63 %. Также первой дозой привиты свыше 6 тысяч подростков 12-17 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вакцинация детей в Минске стартовала в конце декабря и осуществляется как в детских поликлиниках, так и по месту учебы. Главные условия – отсутствие симптомов заболевания и разрешение родителей. В первую очередь вакцинироваться важно людям из групп риска – лицам с хроническими заболеваниями, гражданам старше 60 лет, беременным.

Наталья Карпенко, врач 6-й центральной районной клинической поликлиники:

В нашем учреждении здравоохранения первый этап вакцинации прошли 18 000 человек, второй этап вакцинации прошли 17 230 человек, ревакцинацию «Спутником Лайт» прошли 2 238 человек. Это составило около 60 %. Несмотря на то, что количество болеющих COVID уменьшилось, врачи все равно рекомендуют прививаться всем гражданам.