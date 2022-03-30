Подпольное производство самогона нашли в хозпостройке под Молодечно

Новости Беларуси. Подпольное производство самогона нашли в хозпостройке у безработного сельского жителя под Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Подпольное производство самогона нашли в хозпостройке у безработного сельского жителя под Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Горячительный напиток мужчина гнал на придомовой территории. Однако получить готовый продукт до того, как приехала милиция, еще не успел. Правоохранители изъяли более 10 тонн самогонной браги, что хранилась в 21 полимерной емкости и должна была использоваться для дальнейшего изготовления алкогольного напитка.
Производственный агрегат демонтирован и вывезен в пункт приема металлолома. А образцы жидкости направлены на экспертизу. Владелец мини-предприятия заверил, что производство наладил для личного пользования. Проводится проверка.