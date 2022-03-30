Прямой эфир

Подпольное производство самогона нашли в хозпостройке под Молодечно

30 марта 2022 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подпольное производство самогона нашли в хозпостройке у безработного сельского жителя под Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подпольное производство самогона нашли в хозпостройке под Молодечно-1

Горячительный напиток мужчина гнал на придомовой территории. Однако получить готовый продукт до того, как приехала милиция, еще не успел. Правоохранители изъяли более 10 тонн самогонной браги, что хранилась в 21 полимерной емкости и должна была использоваться для дальнейшего изготовления алкогольного напитка.

Подпольное производство самогона нашли в хозпостройке под Молодечно-4

Производственный агрегат демонтирован и вывезен в пункт приема металлолома. А образцы жидкости направлены на экспертизу. Владелец мини-предприятия заверил, что производство наладил для личного пользования. Проводится проверка.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Сезон аттракционов в Минске откроется 27 апреля. Что нового появится?
30 марта 2022 14:17

​Сезон аттракционов в Минске откроется 27 апреля. Что нового появится?

В СССР купить импортные вещи можно было только в магазине «Берёзка». На что шли те, кому двери в универмаг были закрыты?
30 марта 2022 13:50

В СССР купить импортные вещи можно было только в магазине «Берёзка». На что шли те, кому двери в универмаг были закрыты?

Проект изменений Избирательного кодекса может появиться к концу года. Карпенко и Кухарев встретились с активом Минска
30 марта 2022 13:46

Проект изменений Избирательного кодекса может появиться к концу года. Карпенко и Кухарев встретились с активом Минска