Подпольное производство самогона нашли в хозпостройке под Молодечно

Новости Беларуси. Подпольное производство самогона нашли в хозпостройке у безработного сельского жителя под Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Горячительный напиток мужчина гнал на придомовой территории. Однако получить готовый продукт до того, как приехала милиция, еще не успел. Правоохранители изъяли более 10 тонн самогонной браги, что хранилась в 21 полимерной емкости и должна была использоваться для дальнейшего изготовления алкогольного напитка.