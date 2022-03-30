35-летие ветеранской организации Минской области. Лучших её представителей наградили в Копыле

Новости Беларуси. Лучших представителей Минской областной организации ветеранов поздравили в Копыле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Торжественная программа по случаю 35-летнего юбилея структуры собрала почти две сотни ее участников со всех городов центрального региона. В районном центре культуры организовали концертную программу. Работала выставка народных ремесел. Десятки получили награды от руководства области. Отдали и дань памяти погибшим героям Великой Отечественной войны. Участники организации возложили цветы к монументу воинам-освободителям Копыля.

Анатолий Моисеев, председатель Минской районной организации ветеранов:

Наши ветераны достойно живут, имеют достойную пенсию, им оказывается большая помощь, поддержка.

Александр Кошель, председатель Заболоцкой первичной организации ветеранов Смолевичского района:

Мы в средней нашей Заболотской школе к 9 Мая организуем небольшой мини-музей, где будут размещены портреты воинов, где будут воспоминания воинов, которые воевали.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Наша задача, чтобы молодежь знала, что самое главное в жизни – это мирное небо над головой, чтобы было спокойствие, чтобы они ходили в школу, чтобы они учились, получали знания и реализовывали себя.