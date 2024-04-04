«Заставить исправить самому». Как бороться с нарушителями порядка на объектах благоустройства?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Никто не сдается, поломанное чинят, разбитое меняют, грязное чистят, нарушителей находят и наказывают. Возникает вопрос: что толкает людей на такие поступки? Как можно бороться с этим явлением?

Чистота – это не только залог здоровья. Чистота – настоящий бренд Беларуси. О том, почему мы любим свою страну за ее чистоту и что заставляет удивляться иностранцев, пересекающих нашу границу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Гарбуз, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 191:

Мне кажется, нельзя кого-то чему-то научить. Если просто он живет в этой среде, когда чисто вокруг – родители, в школе не сорят, вокруг убрано.

Наталья Надольская:

Мы сейчас, скорее, о вандалах, нарушителях порядка, которые воруют.

Ольга Гарбуз:

Один из способов научить – заставить исправить самому. Некоторые вещи, которые очень легко нарисовать, очень тяжело стираются. Когда ты потрудишься час или два, дабы навести чистоту на том, что ты разрушил за две минуты, иногда воспитывает. Если подарить возможность сделать самому что-то прекрасное, тогда возникает желание это сохранить и не захочется что-то разрушить.

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