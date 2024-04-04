«Идёт на переработку». Куда попадает мусор из контейнеров для раздельного сбора?

Чистота – это не только залог здоровья. Чистота – настоящий бренд Беларуси. О том, почему мы любим свою страну за ее чистоту и что заставляет удивляться иностранцев, пересекающих нашу границу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Петр Николаенко, заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия – начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды:

Если брать в целом, наверное, по столице или республике лучше, то эта работа организована. Сегодня большое внимание уделяется в республике раздельному сбору отходов. В 2023 году, если посмотреть по цифрам, дополнительно было оборудовано более 2,8 тысячи специальных площадок, отремонтировано площадок для контейнеров для сбора отходов. Было установлено более 20 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Поэтому эта работа ведется. Сегодня мы должны понимать, что благодаря раздельному сбору мусора мы спасаем нашу планету от неминуемой гибели. Потому что, переработав отходы, мы даем им вторую жизнь, и тем меньше их попадет на пункты захоронения.

Наталья Надольская:

Куда поступает собранный мусор?

Петр Николаенко:

Собранный мусор поступает на сортировочные или мусороперерабатывающие заводы, где он дополнительно подсортировывается и дальше, в зависимости от вида, уже идет на переработку.