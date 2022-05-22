За килограмм шерсти дают всего 1 рубль. Почему овцеводство сегодня неприбыльное?

Новости Беларуси. В Беларуси к началу 2026 года поголовье овец должно насчитывать почти 170 тысяч. Это предусматривает постановление Совмина по комплексному развитию овцеводства на 2019-2025 годы. В документе четко прописаны цели и алгоритм действий. В первую очередь это занятость сельского населения, обеспеченность в мясе и шерсти отечественного рынка. К примеру, на севере страны «Витебское племпредприятие» является ведущим репродуктором по разведению различных пород овец. Они же и занимаются реализацией животных для фермерских хозяйств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А это ядро развития овцеводства в Витебской области. Производственный участок племпредприятия. Пустующей ферме дали вторую жизнь, и в 2020-м сюда из Венгрии завезли породу Иль-де-Франс. Более 300 голов. Сегодня их уже в два раза больше. Для северного региона выигрышный вариант: овцы легко адаптируются к капризам погоды, набирают быстро вес, плодовитость. Племенной молодняк реализуют фермерам не только из Витебской области. Пользуются спросом. Чего не скажешь об овечьей шерсти.

Ахмед Абдулхамидов, начальник производственного участка «Стодолище» Витебского племпредприятия:

Если бы был у нас объем шерсти больше, тогда бы мы диктовали бы условия. Хотя бы десятки тонн были бы, тогда бы могли диктовать условия. А то у нас мало и деваться некуда. Покупатель диктует нам условия. Сколько бы мы ни предлагали, они не хотят по той цене. Тут, конечно, мойка. Сколько предприятий ни обзванивали, они хотят мытую шерсть.

Физули Гасанов, генеральный директор Витебского племпредприятия:

Немножко проблематично по шерсти. Проблематично не в том, что ее не покупают, мы продаем «Ланатексу» полностью. Но цена сегодня за 1 килограмм немытой шерсти 1 рубль. Это закрывает только тютелька в тютельку затраты на стрижку. Тут проблема есть. Если бы была востребованность шерсти, если бы цена устраивала, экономика была бы лучше. Сегодня Витебское племпредприятие готово заниматься селекцией молодняка. Даже идти навстречу фермерам и завозить востребованные породы. Специалисты говорят, что овцеводство – перспективное направление, не требующее больших затрат. Ключевое – кадры, кормовая база и помещения для содержания.

Виктор Пралич, корреспондент:

Это тоже здание бывшей фермы. Сейчас здесь заканчивается реконструкция. Часть овец переедет сюда. Кстати, содержаться животные будут по новой технологии – на песке.