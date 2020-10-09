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Заседание Евразийского межправсовета пройдёт в Ереване. Темы переговоров

09 октября 2020 07:31
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Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения станут 9 октября главными темами на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно пройдет в Ереване. Белорусскую сторону представит премьер-министр Роман Головченко.

Заседание Евразийского межправсовета пройдёт в Ереване. Темы переговоров-1

Участники встречи также сверят часы по стратегии развития евразийской интеграции. Несогласованные позиции остаются. В повестке переговоров и вопросы изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Кроме того, премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС, совместные меры развития экспорта и ряд других тем.

Добавим, на полях Евразийского межправсовета у белорусского премьера запланирована встреча с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

# ЕАЭС # общество # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Фотофакт

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