Заседание Евразийского межправсовета пройдёт в Ереване. Темы переговоров

Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения станут 9 октября главными темами на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи также сверят часы по стратегии развития евразийской интеграции. Несогласованные позиции остаются. В повестке переговоров и вопросы изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Кроме того, премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС, совместные меры развития экспорта и ряд других тем.

Добавим, на полях Евразийского межправсовета у белорусского премьера запланирована встреча с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.