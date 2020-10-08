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Когда построят новую улицу между Горецого и Семеняко?

08 октября 2020 21:11
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Новости Беларуси. Улицы Горецкого и Семеняко свяжет новая дорожная артерия. Движение по ней пустят уже начале 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда построят новую улицу между Горецого и Семеняко?-1

Речь идет о территории вдоль домов 3 и 3А от улицы Ширмы в сторону Рафиева. Прокладывать новую улицу начали еще летом. Сейчас здесь активно работает строительная техника.

Когда построят новую улицу между Горецого и Семеняко?-4

На очереди перекладка инженерных сетей и создание подходов и подъездов к коттеджной застройке. Кроме проезжей части, до конца года появятся пешеходные и велосипедные дорожки.

Когда построят новую улицу между Горецого и Семеняко?-7

Александр Коржаневский, главный инженер УКС Фрунзенского района:
Данная улица позволит разгрузить улицу Ширмы, которая идет параллельно, а также улицу Янковского с выездом на Шаранговича. Кроме этого, паркинг позволит разгрузить дворы от автомобилей. Коттеджи, которые раньше не были обеспечены подходами и подъездами должными, будут сейчас обеспечены.

# Улицы Минска # общество # Александр Коржаневский # Фотофакт

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