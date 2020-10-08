Когда построят новую улицу между Горецого и Семеняко?

Новости Беларуси. Улицы Горецкого и Семеняко свяжет новая дорожная артерия. Движение по ней пустят уже начале 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Улицы Горецкого и Семеняко свяжет новая дорожная артерия. Движение по ней пустят уже начале 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь идет о территории вдоль домов 3 и 3А от улицы Ширмы в сторону Рафиева. Прокладывать новую улицу начали еще летом. Сейчас здесь активно работает строительная техника.
На очереди перекладка инженерных сетей и создание подходов и подъездов к коттеджной застройке. Кроме проезжей части, до конца года появятся пешеходные и велосипедные дорожки.
Александр Коржаневский, главный инженер УКС Фрунзенского района:
Данная улица позволит разгрузить улицу Ширмы, которая идет параллельно, а также улицу Янковского с выездом на Шаранговича. Кроме этого, паркинг позволит разгрузить дворы от автомобилей. Коттеджи, которые раньше не были обеспечены подходами и подъездами должными, будут сейчас обеспечены.