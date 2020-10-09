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Правоохранители раскрыли личности ников в Telegram-каналах, которые призывали к беспорядкам

09 октября 2020 07:11
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Новости Беларуси. О ловушках Telegram-каналов рассказали сами их создатели. Правоохранители раскрыли истинные лица сразу нескольких ников в чатах, которые призывали к разбою на улицах, блокированию дорог и размещали личные данные сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители раскрыли личности ников в Telegram-каналах, которые призывали к беспорядкам-1

Я выкладывал личные данные о некоторых сотрудниках и их родственниках, чтобы их узнавали на улице участники группы, не осозновая возможных последствий, в чем искренне раскаиваюсь. Призываю всех единомышленников отказаться от насилия и призывов к нему.

Правоохранители раскрыли личности ников в Telegram-каналах, которые призывали к беспорядкам-4

Я решил зарегистрироваться на Telegram-каналах и зарегистрировался я под ником Дональд Трамп. Я писал в чаты, чтобы использовались коктейли Молотова. Позже, посмотрев, что происходит в Киргизии, и осознав, что может быть у нас в стране, я понял, что это не наш путь в данной ситуации, что все надо решать мирным путем.

Противоправным действиям будет дана правовая оценка.

# Акции протеста # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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