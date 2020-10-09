Зампредседателя Гродненского облисполкома о диалоговых площадках: жду активного участия именно студенческой молодёжи

Новости Беларуси. Абсолютно каждый житель Беларуси сможет высказать свои идеи по развитию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие из них обсудят на диалоговых площадках. Первые пройдут в Могилеве и Мозыре.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Я буду модератором и в качестве эксперта на площадке, которая рассматривает государственную молодежную политику. Жду активного участия именно студенческой молодежи, общественных организаций, в том числе массовых, таких как Белорусский республиканский союз молодежи. Но вместе с тем у нас даже в городе Гродно и Гродненской области существует масса общественных объединений, которые представляют интересы различных слоев молодежи. Это и «ВелоГродно», и «Автомобилисты Гродно», и «Мотоциклисты Гродненщины», и огромное количество тех, в том числе объединений молодежи, которые еще официально не зарегистрированы.