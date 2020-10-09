Прямой эфир

Зампредседателя Гродненского облисполкома о диалоговых площадках: жду активного участия именно студенческой молодёжи

09 октября 2020 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Абсолютно каждый житель Беларуси сможет высказать свои идеи по развитию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие из них обсудят на диалоговых площадках. Первые пройдут в Могилеве и Мозыре.

Заявки на участие в диалоге принимаются онлайн через специальные электронные формы на сайтах областных исполнительных комитетов. Там же полная информация о месте и времени проведения встреч.

Владимир Караник о диалоговых площадках: «Мы предлагаем пойти более конструктивным путём»

Зампредседателя Гродненского облисполкома о диалоговых площадках: жду активного участия именно студенческой молодёжи-1

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Я буду модератором и в качестве эксперта на площадке, которая рассматривает государственную молодежную политику. Жду активного участия именно студенческой молодежи, общественных организаций, в том числе массовых, таких как Белорусский республиканский союз молодежи. Но вместе с тем у нас даже в городе Гродно и Гродненской области существует масса общественных объединений, которые представляют интересы различных слоев молодежи. Это и «ВелоГродно», и «Автомобилисты Гродно», и «Мотоциклисты Гродненщины», и огромное количество тех, в том числе объединений молодежи, которые еще официально не зарегистрированы.

# Государственная политика # общество # Виктор Пранюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда построят новую улицу между Горецого и Семеняко?
08 октября 2020 21:11

Когда построят новую улицу между Горецого и Семеняко?

Директор ЖКХ Заводского района Минска: «Наносятся вандальные надписи разного характера»
08 октября 2020 20:11

Директор ЖКХ Заводского района Минска: «Наносятся вандальные надписи разного характера»

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»
08 октября 2020 20:01

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»