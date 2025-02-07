Дугин: принцип автократии – это очень здоровый подход к политике, а либералы говорят, что это диктатура

Александр Дугин, философ:

Я полагаю, что надо внимательно отнестись к теме долгого пребывания правителя у власти. Пусть какие-то, конечно, кадровые перестановки необходимы, ротация элит, кстати, необходима, но сам верховный правитель должен стоять над этой суетой, над партиями, над кланами, над олигархическими группами. Будучи совершенно освобожденным от всего, кроме того, чтобы денно и нощно работать на государство и на благо народа. И тогда такой тягловый принцип, кстати, назывался в Московской Руси, когда во главе этой тягловой системы стоял сам царь. Он тоже был запряжен в тягло, он тоже тянул свою лямку и перед Богом отстаивал, отвечал за свой народ, за свою державу, которая ему была Богом вверена. Это очень важный момент. Монархия без религии, без представления о Боге, без церкви, без веры, она утрачивает свое священное обоснование. Поэтому я сторонник именно такой священной монархии, когда высший правитель отвечает перед Богом. Но для того, чтобы эта ответственность была чем-то серьезным, надо верить в Бога, надо понимать, что он есть. И тогда эта ответственность приобретает весь свой масштаб, весь свой объем, становится по-настоящему экзистенциальным выбором и судьбой правителя и вверенного этому правителю народа. Вот тогда происходит гармонизация, некая синергия между народом, правителем, царем и Богом. И божественная воля беспрепятственно распространяется с небес на землю. Моления, просьбы и верности, подвиги народа поднимаются вверх по треугольнику, по пирамиде государственной власти, восходя к небесам. Прекрасная модель.

Другое дело, что, конечно, иногда она работала, иногда нет. Появлялись лучше правители, хуже. Но сам принцип автократии – это очень правильный и здоровый подход к политике. А нам либералы пытаются, наоборот, сказать, что это что-то ужасное, что это диктатура. А на самом деле сами же они эту диктатуру по-настоящему и устанавливают. И потом уже сейчас приходится против них, против либеральной диктатуры даже в Америке проводить консервативные революции. На самом деле под маской либерализма, либеральной демократии скрывается самое настоящее тоталитарное зло, репрессии, цензура, уничтожение инакомыслящих, подавление любой оппозиции под видом демократии. Всё наоборот. Это и есть чистое зло и чистое нацизм. Либерализм и есть фашизм и нацизм. А вот такая легитимная и сакрально-духовно ориентированная монархия с опорой на народ, народная монархия, как тот же Солоневич говорил, которую вы упоминали, цитировали уже. И, соответственно, я думаю, что это действительно по-настоящему важная альтернатива.