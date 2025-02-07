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В Германии наблюдается острая нехватка социального жилья

07 февраля 2025 19:44
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В Европе наблюдается острый дефицит жилья, который затрагивает миллионы людей. В Германии ситуация достигла критической отметки – страна переживает самый высокий уровень нехватки квадратных метров на социальные нужды за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии наблюдается острая нехватка социального жилья-2

По итогам прошлого года потребность в жилых помещениях оценивается в 550 тысяч квартир. Вместе с тем за 10 лет после миграционного кризиса жилье подорожало практически вдвое. Ко всему прочему, на ситуацию влияет снижение объемов строительства недвижимости. 

Эксперты утверждают, что увеличение социальной жилплощади было бы возможным при снижении стандартов строительства, таких как наличие окон с тройным остеклением, подвалов и гаражей, однако пока никаких действий Берлин не принимает.

# Новости Германии

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