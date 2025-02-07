Еврочиновники продолжают усугублять энергетический кризис. Литва, Латвия и Эстония 8 февраля отключают свои энергосети от энергокольца БРЭЛЛ. Власти трех балтийских стран заверяют, что процесс пройдет незаметно для потребителей, а цены если и увеличатся, то незначительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако подобные заявления вовсе не обнадеживают местных. Еще до выхода из энергокольца прибалтийские республики показали, как могут обходиться без электричества. Так, в Эстонии из-за технических сбоев остановилась работа на двух ТЭЦ, а подводные кабели с Финляндией и Швецией стали часто повреждаться. Жителям уже рекомендуют запастись товарами первой необходимости, снять наличные как минимум на неделю, а также быть готовыми к перебоям с электричеством и возможным отключениям. Хотя Вильнюс, Рига и Таллин считают выход из энергосистемы своим успехом, на деле оказывается совсем иначе.