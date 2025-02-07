Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу в матче Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу в матче пятого тура Молодежной лиги чемпионата России. Соревнования проходят в Челябинске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7 февраля наши девушки встречались со сверстницами из местной команды «Динамо-Метар-3». Первый сет проходил в равной борьбе и остался за белорусками – 25:21, однако во втором соперницы взяли реванш и выиграли его со счетом 25:13.

В третьей партии минчанки вновь были сильнее – 25:23, но провалили четвертую. Судьба противостояния решилась на тай-брейке, где викторию в плотной конкуренции праздновали белоруски – 15:13, и итоговые 3:2 по сетам.