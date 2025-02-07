Дугин: энергия созидания, веры, мобилизации, творчества – это сейчас должно стать основой новой идеологии

Александр Дугин, философ:

Я с оптимизмом смотрю на процессы, которые идут в российском обществе. Во-первых, вера в Путина и верность Путину растут. Она и так большая, эта поддержка. Вообще эти последние выборы – это было чем-то другим. Это были не выборы, это как Земский собор был. Люди, которые не голосовали вообще никогда и за Путина в том числе, они пришли, поскольку война, поскольку он наш верховный командующий, наш лидер, пришли и отдали ему свои голоса от сердца. Это вообще было удивительно. И это практически избрание на царство. Вот что прошло на последних выборах у нас. Поэтому я думаю, что всё меняется. Действительно, люди начинают задаваться серьезными вопросами. То охлаждение верой в коммунизм, которая предшествовала окончательному распаду СССР, – это тоже исторический урок. В либерализм уже никто не верил, им только пользовались. Это была уже не фанатичная вера, как большевиков, а это просто была попытка что-то у падающей системы что-то стащить, какую-то доску у забора оттяпать, какую-нибудь монополию с коррумпированными теми же самыми советскими чиновниками. Это просто было продолжение распада.

А сейчас мы заходим на новый виток госстроительства. Созидание державы – это совершенно другой стиль из социальной, исторической, цивилизационной, это иные энергии: энергия созидания, энергия веры, энергия мобилизации, энергия творчества. И именно это сейчас должно стать основой новой идеологии. А вот говорить о том, что когда-то эта идеология вначале станет такой огромной мощной силой, вознесет Россию на пик исторического могущества, а потом начнет ослабевать, это уже заглядывает в какой-то послезавтрашний день.