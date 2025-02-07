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«Кубок Будущего»: Беларусь U18 уступила сверстникам из России

07 февраля 2025 20:09
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В Минске в рамках турнира «Кубок Будущего» встречались юниорские сборные России и Беларуси, где значительно сильнее оказались гости, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Уже с первых минут они взяли инициативу в свои руки. На первый перерыв отечественная дружина уходила в роли догоняющей – 1:3. Во втором отрезке команды по разу поразили ворота друг друга. А в заключительной трети на три шайбы в исполнении россиян хозяева льда ответили лишь раз. Как итог – уверенная победа сборной России – 7:3. 

«Кубок Будущего»: Беларусь U18 уступила сверстникам из России-2

Кирилл Бородулин, нападающий юниорской сборной Беларуси:
Начало было не очень уверенное, эта курьезная шайба чуть-чуть сыграла роль. Хоть мы и старались войти в игру, даже получалось, отыгрывались, ну, конечно, в обороне игра хромает чуть-чуть, не успеваем за соперником.

«Кубок Будущего»: Беларусь U18 уступила сверстникам из России-4

Степан Пономарев, главный тренер юниорской сборной Беларуси:
Мы пробуем ребят и сочетания пробуем, и вообще смотрим игроков. Хотелось понять, кто на что способен, кто что умеет. Мы заставляли соперника нарушать правила, получая большинство. Но, к сожалению, при достаточном количестве большинства мы не смогли его воплотить в хорошую реализацию.

Кубок Будущего завершается уже 8 февраля. В заключительный день состоятся два матча. Юниорская сборная Беларуси выйдет на лед против российских юношей, а после молодежная команда нашей страны встретится со сборной России до 18 лет.

# Хоккей

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