Зарплаты и результаты – Лукашенко анонсировал большой разговор с учёными

Государство готово платить ученым за результат. Об этом 13 ноября заявил Президент Беларуси, принимая с докладом главу НАН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Караник без малого полгода как возглавил Академию наук, и уже можно подводить промежуточные итоги. Александр Лукашенко отметил: это кадровое решение было принято с единственной целью – чтобы стало лучше. Экономика не может развиваться без инноваций, а инновации невозможны без тех, кто их генерирует. Президент в последние годы не раз возвращается к тезису о том, что наука должна быть востребована производством, а не работать в полном отрыве от него. Многое упирается в кадровый вопрос, но его готовы решать. Так, нынешний руководитель НАН считает, что повышение статуса ученого повлечет за собой приток молодых кадров в Академию наук. И если под статусом подразумевается повышение зарплаты, то государство готово пойти на это, но вложения должны быть подкреплены результатами. С этим пока не так, как хотелось бы. Александр Лукашенко привел ряд конкретных примеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Просто статус поднять, в два раза увеличив заработную плату, вряд ли мы что-то получим. Поэтому здесь надо вникнуть глубоко в то, чтобы действительно ученый был ученым. И чтобы реально поднять статус. А не так, как обычно это у нас бывало: вот, давайте за диссертацию будем платить, еще там за что-то будем платить и так далее. Возможно, где-то что-то и надо добавить, но статус ученый определяет сам. Читайте здесь. Есть достижения, изобретения, конкретный результат – получи за это деньги. Просто «я ученый, статус повышайте, платите, дайте мне квартиру» – надо подвинуться. Чтобы ученые приходили, работали, нищими не были. Потому что пока он чего-то изобретет… Но за результат надо платить. Сегодняшняя наша встреча – это первый шаг к проведению нашего разговора с учеными, большого разговора. Надо, чтобы членкоры, академики присутствовали и понимали наши требования. Мы заискивать перед учеными не собираемся, в том числе и я. Почему? Потому что это умные люди. Они должны понимать, что без результата толку не будет. Глава государства анонсировал масштабный разговор с научным сообществом. Пройдет он, как предполагается, на следующей неделе, и у заинтересованных есть время, чтобы подготовиться к серьезному разговору. Он во многом определит стратегию развития науки в стране. Основные постулаты остаются неизменными. Среди них, помимо фундаментальных исследований, востребованность реальным сектором экономики.