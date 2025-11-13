Зарплаты и результаты – Лукашенко анонсировал большой разговор с учёными
Государство готово платить ученым за результат. Об этом 13 ноября заявил Президент Беларуси, принимая с докладом главу НАН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник без малого полгода как возглавил Академию наук, и уже можно подводить промежуточные итоги. Александр Лукашенко отметил: это кадровое решение было принято с единственной целью – чтобы стало лучше. Экономика не может развиваться без инноваций, а инновации невозможны без тех, кто их генерирует. Президент в последние годы не раз возвращается к тезису о том, что наука должна быть востребована производством, а не работать в полном отрыве от него. Многое упирается в кадровый вопрос, но его готовы решать.
Так, нынешний руководитель НАН считает, что повышение статуса ученого повлечет за собой приток молодых кадров в Академию наук. И если под статусом подразумевается повышение зарплаты, то государство готово пойти на это, но вложения должны быть подкреплены результатами. С этим пока не так, как хотелось бы. Александр Лукашенко привел ряд конкретных примеров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Просто статус поднять, в два раза увеличив заработную плату, вряд ли мы что-то получим. Поэтому здесь надо вникнуть глубоко в то, чтобы действительно ученый был ученым. И чтобы реально поднять статус. А не так, как обычно это у нас бывало: вот, давайте за диссертацию будем платить, еще там за что-то будем платить и так далее. Возможно, где-то что-то и надо добавить, но статус ученый определяет сам. Читайте здесь.
Есть достижения, изобретения, конкретный результат – получи за это деньги. Просто «я ученый, статус повышайте, платите, дайте мне квартиру» – надо подвинуться. Чтобы ученые приходили, работали, нищими не были. Потому что пока он чего-то изобретет… Но за результат надо платить.
Сегодняшняя наша встреча – это первый шаг к проведению нашего разговора с учеными, большого разговора. Надо, чтобы членкоры, академики присутствовали и понимали наши требования. Мы заискивать перед учеными не собираемся, в том числе и я. Почему? Потому что это умные люди. Они должны понимать, что без результата толку не будет.
Глава государства анонсировал масштабный разговор с научным сообществом. Пройдет он, как предполагается, на следующей неделе, и у заинтересованных есть время, чтобы подготовиться к серьезному разговору. Он во многом определит стратегию развития науки в стране. Основные постулаты остаются неизменными. Среди них, помимо фундаментальных исследований, востребованность реальным сектором экономики.
Александр Лукашенко:
Если действительно принятое вами решение пользу принесет, тогда – от государственных наград до финансовых поощрений. Поэтому вопрос не надо тут обсуждать и поднимать, что кто-то хочет, кто-то не хочет.
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Основная задача, которую мы видим, я всех ученых ориентирую, – надо разрабатывать то, что востребовано реальным сектором экономики, а не пытаться им навязывать то, что получилось. Делайте то, что надо, а не заставляйте покупать то, что у вас получилось.
Александр Лукашенко:
Правильно. Абсолютно. Если что-то получилось и это очень будет востребовано, ну, спасибо. Потому что все равно наука должна быть на шаг впереди нашей практики и даже нашего сознания. Поэтому надо смотреть на результат этого изобретения.
Владимир Караник:
Сейчас могу сказать, что Академия наук поворачивается лицом к реальному сектору экономики. Все отмечают, что уровень взаимодействия с конкретными предприятиями резко возрос. Это касается и БНБК, и предприятия молокопереработки, и агропромышленный сектор. И отрадно то, что к нам уже начинает обращаться. К нам приходят директора.
Александр Лукашенко:
Главное, чтобы вы могли отреагировать на эти обращения. Заинтересованность будет большая, потому что вы же видите, что жим с моей стороны, со стороны министров, правительства усиливается. И будут бегать чиновники, чтобы получить хороший реальный эффект, чтобы вы могли отреагировать с пользой. Тот же БНБК и так далее. Китайцы умеют, еще кто-то умеет, а мы не умеем. Почему? Вот исходный материал. Давай результат.
Председатель Президиума НАН в свою очередь поделился информацией о том, что разработки белорусских ученых востребованы и за рубежом. Так, за 9 месяцев года экспорт составил 64 миллиона долларов. Подробности. Внутри страны же часто бывает, что предприятия и организации просто не знают о возможностях нашей науки. Что до финансовой поддержки, то система работы должна быть отлажена таким образом, чтобы деньги не проедались и не шли на заведомо неактуальные проекты.
Таким образом, одной из важнейших задач и залогов успешного развития НАН можно назвать усиление взаимосвязи с реальным сектором экономики. Академия наук как любая структура в государстве должна меняться, отвечая на вызовы и требования времени.