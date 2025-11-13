В Минской области презентовали новый туристический маршрут «Несвиж. Сквозь призму времён»

Увидеть старейшую ратушу Беларуси, Слуцкие ворота в стиле барокко, бывший заезжий двор и Дом на рынке. В Минской области презентовали новый экскурсионный маршрут «Несвиж. Сквозь призму времен». Туристы смогут окунуться в прошлое, посетить знаковые объекты и узнать, какую роль сыграл город в культуре и истории страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несвиж – культурная жемчужина Минской области. Ежегодно сюда приезжают до 400 тысяч туристов. Город привлекает богатой историей, своим колоритом и аутентичностью. В центре расположена городская ратуша, историко-краеведческий музей и художественная галерея. Знаковый объект – костел Божьего Тела, датируемый 1593 годом, и, конечно, дворцово-замковый комплекс.

Анна Куртасова, корреспондент:

В Несвиж стоит приехать даже ради парков вокруг знаменитого замка. Их здесь пять. Еще одной точкой экскурсионного маршрута стала новая зеленая зона за Фарным костелом. На набережной обновили смотровую площадку. Теперь здесь можно проводить концерты под открытым небом, и отсюда открывается живописный вид на замок.

В бывшем монастыре бенедиктинок, где сейчас расположен Несвижский колледж, можно посетить «Мини-гольф клуб». А еще в районе запустили новый туристический маршрут «Несвиж. Сквозь призму времен».