Караник: за 9 месяцев 2025-го НАН заработала 64 млн долларов на экспорте

Государство готово максимально содействовать росту оплаты труда ученых, но взамен нужен конкретный результат. Вопросы работы Академии наук Беларуси, повышения статуса ученых и финансовой составляющей отрасли. Это основные темы доклада председателя Президиума НАН Александру Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник занимает эту должность уже полгода, этого времени вполне достаточно для погружения в дела Академии, работа которой Президентом не раз подвергалась критике. Главное требование главы государства – ученые должны не только иметь звания и степени, но и показывать реальные достижения. Все разработки должны приносить ощутимый экономический эффект и находить применение в производственной сфере, что особенно важно сейчас – в условиях акцента на импортозамещение. В качестве примера Александр Лукашенко привел беспилотники, а также электромобиль, который белорусские ученые обещают представить уже несколько лет, но результаты пока отсутствуют. Что касается имеющихся подвижек в работе НАН, то Владимир Караник отметил возросший уровень взаимодействия Академии с конкретными предприятиями, к примеру, с БНБК и другими из сферы АПК. Готов содействовать, но нужен результат! Лукашенко о зарплатах ученым.

Разработки наших ученых пользуются спросом, и это подтверждают цифры. Журналистам их по итогам доклада представил Владимир Караник. За 9 месяцев 2025 года НАН заработала 64 миллиона долларов на экспорте, включая научно-исследовательские работы и инновационную продукцию. Таким образом, достижения Академии востребованы и за рубежом. Однако часть из них остается малоизвестной отечественному реальному сектору экономики, и это необходимо исправить.