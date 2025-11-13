Караник: за 9 месяцев 2025-го НАН заработала 64 млн долларов на экспорте

Государство готово максимально содействовать росту оплаты труда ученых, но взамен нужен конкретный результат. Вопросы работы Академии наук Беларуси, повышения статуса ученых и финансовой составляющей отрасли. Это основные темы доклада председателя Президиума НАН Александру Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник занимает эту должность уже полгода, этого времени вполне достаточно для погружения в дела Академии, работа которой Президентом не раз подвергалась критике. Главное требование главы государства – ученые должны не только иметь звания и степени, но и показывать реальные достижения.
Все разработки должны приносить ощутимый экономический эффект и находить применение в производственной сфере, что особенно важно сейчас – в условиях акцента на импортозамещение. В качестве примера Александр Лукашенко привел беспилотники, а также электромобиль, который белорусские ученые обещают представить уже несколько лет, но результаты пока отсутствуют.
Что касается имеющихся подвижек в работе НАН, то Владимир Караник отметил возросший уровень взаимодействия Академии с конкретными предприятиями, к примеру, с БНБК и другими из сферы АПК.
Готов содействовать, но нужен результат! Лукашенко о зарплатах ученым.
Разработки наших ученых пользуются спросом, и это подтверждают цифры. Журналистам их по итогам доклада представил Владимир Караник. За 9 месяцев 2025 года НАН заработала 64 миллиона долларов на экспорте, включая научно-исследовательские работы и инновационную продукцию. Таким образом, достижения Академии востребованы и за рубежом. Однако часть из них остается малоизвестной отечественному реальному сектору экономики, и это необходимо исправить.
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Нас никто не призывает отказаться от фундаментальных исследований, от получения нового знания и стать чисто конструкторскими бюро наших крупных предприятий. Нет. Но мы должны четко понимать, какие проблемы волнуют нашу промышленность, наших рабочих, наших работников АПК, и быть готовым обеспечить научно-методическое решение этих проблем. Но не так, как это бывает. У вас есть проблема? Ну давайте мы подготовим научную исследовательскую работу, оформим все документы, как бы пройдем все экспертизы, в результате от момента, когда идея возникла, до момента, когда началось финансирование от 1 до 3 лет.
И реальный сектор экономики решит, что через 3 года нам это уже не надо. Поэтому мы должны где-то, действительно, не в ущерб, мы не должны проедать деньги. Должна быть вот эта система, которая не допускает появления неактуальных тем, она должна работать эффективно и более оперативно. И во-вторых, что Академия наук и ученые должны более тесно общаться с реальным сектором экономики, понимая, какие вопросы есть на местах, рассказывая о своих возможностях, потому что, действительно, компетенции и возможности есть в очень многих направлениях деятельности.
Президент анонсировал большой разговор с научным сообществом в ближайшее время. Организовать его планируют в период с 17 по 23 ноября. Точная дата станет известна позже, она будет зависеть от графика работы главы государства, в том числе проведения международных мероприятий.