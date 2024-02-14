Предприятия минской торговли и услуг в 2023 году увеличили выручку на 10%

Предприятия торговли и услуг Минска в 2023 году увеличили выручку на 10 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Выросла рентабельность и инвестиции в основной капитал. Выполнены все социальные функции, в частности, по росту заработной платы.

Отметим, в состав объединения «Столичная торговля и услуги» входит 35 субъектов. Это разнопрофильные предприятия, которые работают в агропромышленном комплексе, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также сфере гостиничных, бытовых услуг и торговле. В 2024 году перед организациями стоит задача увеличить производство продукции. Особый акцент на запуске двух инвестпроектов кондитерского предприятия. Один из которых направлен на переработку какао-бобов.

Иван Супранович, генеральный директор государственного объединения «Столичная торговля и услуги»:

Ключевые моменты пошлого года – это то, что мы достигли всех ключевых показателей для развития наших предприятий. Мы достаточно неплохо приросли в выручке, а также в рентабельности. Мы отмечаем, что выполнили все социальные функции в виде роста заработной платы. На сегодня наше предприятие достаточно динамично развивается.