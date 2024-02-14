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В Минске организовали просмотр документального фильма о частице Пояса Пресвятой Богородицы

14 февраля 2024 17:30
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У столичных верующих будет больше времени, чтобы поклониться частице Пояса Пресвятой Богородицы. Время работы Свято-Духова кафедрального собора, где сейчас находится святыня, продлили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сегодня и завтра, 14 и 15 февраля, храм будет открыт до 22 часов. К слову, рядом, в соборном доме, минчане смогли больше узнать о поясе – здесь организовали закрытый показ документального фильма.

В Минске организовали просмотр документального фильма о частице Пояса Пресвятой Богородицы-1

Лента рассказывает о чудотворных свойствах святыни, которую впервые привезли в белорусскую столицу. Согласно преданиям, Богородица соткала из верблюжьей шерсти пояс, который помогал исцелять телесные и душевные недуги. Чуть позже его разделили на несколько частей. Считается, что прикосновение к священному предмету с молитвой помогает женщинам от бесплодия. Приходят люди и с другими просьбами.

В Минске организовали просмотр документального фильма о частице Пояса Пресвятой Богородицы-4

Иерей Давид Бобров, клирик прихода Свято-Духова кафедрального собора:
Мы, с одной стороны, слышим какие-то интересные смыслы, видим на иконе изображение Божией Матери. Когда мы понимаем, что вот та самая вещь, которую она своими руками вязала, носила, для нас это все оживает.

В Минске организовали просмотр документального фильма о частице Пояса Пресвятой Богородицы-7

Благодаря нашим всем священникам появились эти святыни у нас в городе. Спасибо большое, что мы можем приложиться и попросить помощи.

В Минске организовали просмотр документального фильма о частице Пояса Пресвятой Богородицы-10

Узнала из новостей, что в Минск привезли реликвию, Пояс Богородицы. Пришла помолиться за своих родных, близких, за здоровье, чтобы все было хорошо.

В Минске организовали просмотр документального фильма о частице Пояса Пресвятой Богородицы-13

Ковчег с частицей пояса, а также мощами праведных Иоакима и Анны привезли из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Уже в пятницу он отправится по епархиям Беларуси. К слову, из-за большого количества желающих поклониться общее время пребывания святыни в стране продлили до 3 апреля.

# Православные в Беларуси # общество

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