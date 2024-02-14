В Минске организовали просмотр документального фильма о частице Пояса Пресвятой Богородицы

У столичных верующих будет больше времени, чтобы поклониться частице Пояса Пресвятой Богородицы. Время работы Свято-Духова кафедрального собора, где сейчас находится святыня, продлили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сегодня и завтра, 14 и 15 февраля, храм будет открыт до 22 часов. К слову, рядом, в соборном доме, минчане смогли больше узнать о поясе – здесь организовали закрытый показ документального фильма.

Лента рассказывает о чудотворных свойствах святыни, которую впервые привезли в белорусскую столицу. Согласно преданиям, Богородица соткала из верблюжьей шерсти пояс, который помогал исцелять телесные и душевные недуги. Чуть позже его разделили на несколько частей. Считается, что прикосновение к священному предмету с молитвой помогает женщинам от бесплодия. Приходят люди и с другими просьбами.

Иерей Давид Бобров, клирик прихода Свято-Духова кафедрального собора:

Мы, с одной стороны, слышим какие-то интересные смыслы, видим на иконе изображение Божией Матери. Когда мы понимаем, что вот та самая вещь, которую она своими руками вязала, носила, для нас это все оживает.

Благодаря нашим всем священникам появились эти святыни у нас в городе. Спасибо большое, что мы можем приложиться и попросить помощи.

Узнала из новостей, что в Минск привезли реликвию, Пояс Богородицы. Пришла помолиться за своих родных, близких, за здоровье, чтобы все было хорошо.